Infos transport en commun : intervention des secours, ligne C fortement perturbée (retards).

Perturbation

Jusqu'au 12/02/2026 - M réso

Depuis 09h21, la ligne C est fortement perturbée en raison d'une intervention des secours. D'importants retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway C Seyssins Le Prisme / Saint-Martin-d'Hères Université - Condillac M réso

    vers SEYSSINS - Le Prisme
    vers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Condillac / GRENOBLE - Flandrin - Valmy / GRENOBLE - Grand'place
