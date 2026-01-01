itinisère

Date d'impression : 10/01/2026

Infos transport en commun : intervention des secours, ligne 16 perturbée (retard max : 12 mn)

Perturbation

Jusqu'au 11/01/2026 - M réso

Depuis 16h07, la ligne 16 est perturbée en raison d'une intervention des secours . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 12 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 16 LE PONT-DE-CLAIX Gendarmerie / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Les Alloves M réso

    vers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, Gendarmerie
    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Les Alloves
