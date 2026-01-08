La circulation des véhicules de transport dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 7,5 tonnes est interdite, dans les deux sens de circulation, à compter du 8 janvier 2026 à compter de la signature du présent arrêté et pour une durée indéterminée :

sur l’autoroute A51 entre Varces et le col du Fau

sur la RN85 dans la rampe de Laffrey, entre les communes de Vizille et de Saint-Pierre de Mesage

sur la RD1085 entre les communes de Laffrey et Corps

sur la RD 529 entre les communes de Jarrie et La Mure

sur la RD1075 entre les communes de Monestier de Clermont et le col de la Croix-Haute

Ces véhicules seront stockés ou retournés sous le contrôle des forces de l’ordre.