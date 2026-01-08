Infos route : Interdiction de circulation PL > 7.5 tonnes
Perturbation météo
La circulation des véhicules de transport dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 7,5 tonnes est interdite, dans les deux sens de circulation, à compter du 8 janvier 2026 à compter de la signature du présent arrêté et pour une durée indéterminée :
- sur l’autoroute A51 entre Varces et le col du Fau
- sur la RN85 dans la rampe de Laffrey, entre les communes de Vizille et de Saint-Pierre de Mesage
- sur la RD1085 entre les communes de Laffrey et Corps
- sur la RD 529 entre les communes de Jarrie et La Mure
- sur la RD1075 entre les communes de Monestier de Clermont et le col de la Croix-Haute
Ces véhicules seront stockés ou retournés sous le contrôle des forces de l’ordre.