Infos route : Interdiction de circulation PL > 7.5 tonnes

Perturbation météo

La circulation des véhicules de transport dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 7,5 tonnes est interdite, dans les deux sens de circulation, à compter du 8 janvier 2026 à compter de la signature du présent arrêté et pour une durée indéterminée :

  • sur l’autoroute A51 entre Varces et le col du Fau
  • sur la RN85 dans la rampe de Laffrey, entre les communes de Vizille et de Saint-Pierre de Mesage
  • sur la RD1085 entre les communes de Laffrey et Corps
  • sur la RD 529 entre les communes de Jarrie et La Mure
  • sur la RD1075 entre les communes de Monestier de Clermont et le col de la Croix-Haute

Ces véhicules seront stockés ou retournés sous le contrôle des forces de l’ordre.

