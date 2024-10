- La D41 sur la commune d'Estrablin est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place à tous les véhicules par les RD 502 et RD 38 via ESTRABLIN et EYZIN-PINET.

- La D131 sur la commune de Reventin-Vaugris est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place par la RD 131A.