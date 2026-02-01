itinisère

Date d'impression : 03/02/2026

Infos transport en commun : incident technique, ligne C5 fortement perturbée (retard max : 25 mn)

Perturbation

Jusqu'au 04/02/2026 - M réso

Depuis 09h47, la ligne C5 est fortement perturbée en raison d'un incident technique. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 25 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C5 Gières Université - Biologie / Grenoble Palais de Justice - Gare M réso

    vers GIERES - Université - Biologie
    vers GRENOBLE - Palais de Justice - Gare
