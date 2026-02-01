Infos transport en commun : incident technique, ligne C5 fortement perturbée (retard max : 25 mn)
Perturbation
Depuis 09h47, la ligne C5 est fortement perturbée en raison d'un incident technique. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 25 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
-
C5 Gières Université - Biologie / Grenoble Palais de Justice - Gare M résovers GIERES - Université - Biologie
vers GRENOBLE - Palais de Justice - Gare