Infos transport en commun : incident technique, ligne A fortement perturbée (retards).
Perturbation
Depuis 18h40, la ligne A est fortement perturbée en raison d'un incident technique. D'importants retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités.
Ligne(s) concernée(s)
-
A FONTAINE La Poya / LE PONT-DE-CLAIX L'Etoile M résovers FONTAINE - La Poya / GRENOBLE - Chavant / GRENOBLE - Polesud - Alpexpo
vers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, L'Etoile / GRENOBLE - Grand'place / GRENOBLE - Malherbe