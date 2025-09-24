Infos transport en commun : incident technique, ligne A fortement perturbée (retards).
Perturbation
Depuis 06h27, la ligne A est fortement perturbée en raison d'un incident technique. D'importants retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités.
Ligne(s) concernée(s)
-
A FONTAINE La Poya / PONT DE CLAIX L'Etoile M’Résovers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, L'Etoile / GRENOBLE - Grand'place
vers FONTAINE - La Poya / GRENOBLE - Berriat-Le Magasin / GRENOBLE - Polesud - Alpexpo