Infos transport en commun : incident technique, ligne 49 perturbée (retard max : 15 mn)
Perturbation
Depuis 06h35, la ligne 49 est perturbée en raison d'un incident technique . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 15 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
-
49 SEYSSINET-PARISET Cimetière / SEYSSINS Clinique du Dauphiné M’Résovers SEYSSINET PARISET - Cimetière / SEYSSINS - Le Prisme
vers SEYSSINS - Clinique - Portail / SEYSSINET PARISET - Pariset / SEYSSINS - Clinique du Dauphiné