itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 17/10/2025

Infos transport en commun : incident technique, ligne 49 perturbée (retard max : 15 mn)

Perturbation

Jusqu'au 18/10/2025 - M’Réso

Depuis 06h35, la ligne 49 est perturbée en raison d'un incident technique . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 15 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 49 SEYSSINET-PARISET Cimetière / SEYSSINS Clinique du Dauphiné M’Réso

    vers SEYSSINET PARISET - Cimetière / SEYSSINS - Le Prisme
    vers SEYSSINS - Clinique - Portail / SEYSSINET PARISET - Pariset / SEYSSINS - Clinique du Dauphiné
Voir toutes les infos trafic