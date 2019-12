Perturbation

Jusqu'au 04/01/2020. - TAG

Les 23, 26, 27, et 30 décembre ainsi que du 2 au 3 janvier, pendant les vacances scolaires, les agences de mobilité ainsi que le service recouvrement modifient leurs horaires d'ouvertures de 9h à 17h. Exceptionnellement, les mardis 24 et 31 décembre, ils sont ouverts de 9h00 à 16h. Les samedis 28 décembre et 4 janvier, les agences de mobilité à Alsace-Lorraine et Grand Place, sont ouvertes de 9h00 à 17h00. Le réseau TAG vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année