Infos transport en commun : FLASH SPECIAL:Pic de pollution informations transports en commun bassin Lyonnais
Commercial
L’alerte pollution est maintenue sur le bassin lyonnais-Nord Isère.
La mesure tarifaire « 1 trajet=1 journée » s’appliquera sur le réseau Transisère le mercredi 8 août 2018 uniquement pour tout trajet intégrant une ou toutes les zones D - E et RH.
Ensemble luttons contre la pollution.
Ligne(s) concernée(s)
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1000 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Transisèrevers CORBELIN / TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN (LES) / BATIE MONTGASCON (LA)
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1010 MORESTEL-LA TOUR DU PIN Transisèrevers DOLOMIEU / TOUR DU PIN (LA)
vers DOLOMIEU / MORESTEL / SAINT SORLIN DE MORESTEL
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1020 MORESTEL-VIGNIEU-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU / VASSELIN
vers MORESTEL / VASSELIN / VEZERONCE CURTIN
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1040 PONT DE CHERUY-L'ISLE D'ABEAU (ex 1201) Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU / ISLE D'ABEAU (L')
vers PONT DE CHERUY
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1050 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU (ex 1202) Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU / ISLE D'ABEAU (L') / NIVOLAS VERMELLE
vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE CHERUY / SAINT MARCEL BEL ACCUEIL
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1060 PONT DE CHERUY-VILLEFONTAINE (ex 1210) Transisèrevers VERPILLIERE (LA) / VILLEFONTAINE
vers PONT DE CHERUY
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1130 LE GRAND LEMPS-MONTREVEL-BOURGOIN Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
vers GRAND LEMPS (LE)
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1140 LA COTE ST ANDRE-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU / CHAMPIER / NIVOLAS VERMELLE
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
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1150 MONTALIEU VERCIEU-MORESTEL Transisèrevers MONTALIEU VERCIEU / MORESTEL
vers MONTALIEU VERCIEU / PORCIEU AMBLAGNIEU
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1230 MONTALIEU VERCIEU-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
vers BOUVESSE QUIRIEU / CHARETTE / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR / SALAGNON / SERMERIEU
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1350 SATOLAS ET BONCE-LYON Transisèrevers LYON
vers SATOLAS ET BONCE
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1410 PONT DE BEAUVOISIN-SAINT LAURENT DE MURE Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU / SAINT LAURENT DE MURE / TOUR DU PIN (LA) / VILLEFONTAINE
vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE BEAUVOISIN / SAINT ANDRE LE GAZ
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1450 DOLOMIEU-MONTCARRA-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
vers DOLOMIEU / MONTCARRA / SAINT SAVIN
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1920 EXPRESS BOURGOIN-L'ISLE D'ABEAU-LYON Transisèrevers LYON
vers BOURGOIN JALLIEU
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1930 EXPRESS L'ISLE D'ABEAU-LYON Transisèrevers LYON
vers ISLE D'ABEAU (L')
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1940 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Transisèrevers LYON
vers VILLEFONTAINE
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1980 SAINT ROMAIN DE JALIONAS - MEYZIEU Transisèrevers MEYZIEU
vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS
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1981 BOUVESSE QUIRIEU-PONT DE CHERUY Transisèrevers PONT DE CHERUY
vers BALME LES GROTTES (LA) / BOUVESSE QUIRIEU
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1982 AOSTE-MORESTEL-CREMIEU Transisèrevers CREMIEU / MORESTEL / VILLEMOIRIEU
vers AOSTE / AVENIERES VEYRINS THUELLIN (LES) / CREMIEU / DIZIMIEU / MORESTEL
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2070 HEYRIEUX-ROCHE-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
vers SAINT ALBAN DE ROCHE / VALENCIN
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2080 VALENCIN-ARTAS-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
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2090 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU / MEYRIEU LES ETANGS / SAINT AGNIN SUR BION
vers MEYRIEU LES ETANGS / SAINT AGNIN SUR BION / SAINT JEAN DE BOURNAY
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2180 BEAUREPAIRE-VIENNE Transisèrevers EYZIN PINET / MONTSEVEROUX / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers BEAUREPAIRE / COUR ET BUIS / EYZIN PINET
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2610 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Transisèrevers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
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2700 BEAUREPAIRE-LA COTE ST ANDRE Transisèrevers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA) / LENTIOL / MONTSEVEROUX / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX / VIRIVILLE
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2900 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Transisèrevers COTE SAINT ANDRE (LA) / ROYAS / SAINT JEAN DE BOURNAY
vers ESTRABLIN / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
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2960 ST JEAN DE BOURNAY-LYON Transisèrevers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / LYON / VENISSIEUX
vers DIEMOZ / HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
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2990 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
vers VIENNE
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EXP4 EXPRESS CREMIEU-MEYZIEU Transisèrevers MEYZIEU
vers CREMIEU / VILLEMOIRIEU