itinisère - Jusqu'au 22/12/2017.

TRAVAUX EN CHARTREUSE

TRAVAUX SUR LA RD 520 C

du 20 novembre au 22 décembre 2017

Le département de l‘Isère effectue des travaux de sécurisation de versants rocheux sur la RD 520C au Sud du village de St-Christophe / Guiers, à la « Montée de la Roche » (entre Berland et St-Christophe / Guiers) , du lundi 20 novembre au vendredi 22 décembre 2017.



La RD 520C est fermée les jours ouvrés EN JOURNEE de 8h30 à 17h00.

= > Déviation : Dans les deux sens de circulation, itinéraire conseillé par les RD 102, RD 520 et RD 520C, via St-Christophe-sur-Guiers, Entre-Deux-Guiers, St-Laurent-du-Pont et St-Christophe-sur-Guiers.