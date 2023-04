Jusqu'au 31/07/2023.

RD60 / RD19B

(LIMITE ENTRE LES DÉPARTEMENTS DE L’AIN ET DE L’ISERE)

« PONT DE GROSLEE »

Communes de Brangues (38) et Groslée Saint Benoit (01)

Le Département de l’Ain nous informe de l’interdiction de circuler sur le pont de Groslée pour les véhicules de plus de 3,5 Tonnes à compter de ce jour et pour une durée indéterminée. Ce pont permet à la route départementale 60 de franchir le Rhône pour relier les communes de Groslée-Saint-Benoît dans l’Ain et de Brangues en Isère. Pour plus d’informations sur les conditions de circulation, consulter notre site internet www.itinisere.fr

• INTERDICTION AUX POIDS LOURDS > à 3,5 T à compter du vendredi 03 mars 2023 (24h/24 - 7j/7) pour une durée indéterminée.

Afin de faciliter la gestion de la circulation, une déviation est mise en place pour les PL > à 3,5 T :

• Déviation par le pont d’Evieu via les routes départementales RD19 et RD10 dans l’Ain et les routes départementales RD33, RD60A et RD60 en Isère