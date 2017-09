itinisère - Du 07/09/2017 au 07/09/2017

FERMETURE de la RD 531

le vendredi 8 septembre 2017 à Auberives-en-Royans

Dans le cadre du tournage d’un film sur la commune de Auberives-en-Royans, la RD 531 est soumise aux mesures de restrictions suivantes :

Il est prévu de fermer à la circulation la RD 531, à l’Est du village de Auberives-en-Royans (en provenance de St-Just-de-Claix et en direction des gorges de la Bourne) le vendredi 8 septembre 2017 de 08h30 à 17h30.

Déviation dans 2 sens de circulation distincts, pour tous les véhicules :

Sens St-Just-de-Claix => Village de Auberives-en-Royans : par la RD 76A dans les départements de l’Isère puis la Drôme, puis les RD 76, RD 54 et RD 518 via St Thomas-en- Royans , St-Laurent-en-Royans, Ste-Eulalie-en-Royans (département de la Drôme) et Pont-en-Royans (Isère).

Sens Village de Auberives-en-Royans => St-Just-de-Claix ; par les RD 531, RD 518, RD 1532 et RD 1532 via Auberives-en-Royans, St-André-en-Royans, St-Romans et St-Just-de-Claix.