itinisère - Jusqu'au 06/08/2018.

FLASH SPECIAL

POLLUTION ATMOSPHERIQUE

NIVEAU D'INFORMATION - MESURES DE RECOMMANDATION

Le niveau d'information est activé sur les routes départementales de l'Isère dans les zones suivantes, depuis le mardi 31 juillet 2018 à 18h12 : le Bassin Grenoblois, le Nord Isère, ainsi que le Bassin Lyonnais.

Pour les usagers, il est vivement recommandé :

- de limiter l'usage des véhicules automobiles et de tous autres engins à moteur thermique;

- de privilégier, pour les trajets courts, les modes de déplacement non polluants (marche à pied et vélo) ;

- de différer si possible les déplacements internes aux agglomérations ;

- pour leurs déplacements indispensables, de pratiquer si possible le co-voiturage ou emprunter les réseaux de transport en commun.

Message Radio : "La zone que vous traversez enregistre une détérioration de la qualité de l'air. Afin de lutter ensemble contre ce phénomène, nous vous conseillons de réduire votre vitesse.".

IL N'Y A PLUS AUCUN EPISODE POLLUTION DANS LA ZONE SUIVANTE : la Zone Alpine.