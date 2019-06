Jusqu'au 30/06/2019. - Transisère

Compte tenu du pic de pollution sur le bassin Grenoblois, Lyonnais, Nord-Isère et la Zone Alpine, et suite à la reconduction des mesures de restrictions de circulation, samedi 29 et dimanche 30 juin 2019, les transports seront gratuits sur l'ensemble de la journée sur le réseau Transisère.

Ensemble luttons contre la pollution.