Infos transport en commun : FLASH SPECIAL : Pic de pollution informations transports en commun
Perturbation
Compte tenu du pic de pollution sur le bassin Grenoblois, Lyonnais, Nord-Isère et la Zone Alpine, et suite à la reconduction des mesures de restrictions de circulation, vendredi 28 juin 2019, les transports seront gratuits sur l'ensemble de la journée sur le réseau Transisère.
Ensemble luttons contre la pollution.
Ligne(s) concernée(s)
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1000 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Transisèrevers CORBELIN / TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN (LES) / BATIE MONTGASCON (LA)
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1010 MORESTEL-LA TOUR DU PIN Transisèrevers DOLOMIEU / TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN (LES) / DOLOMIEU / MORESTEL / SAINT SORLIN DE MORESTEL
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1020 MORESTEL-VIGNIEU-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU / VASSELIN
vers MORESTEL / VASSELIN / VEZERONCE CURTIN
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1040 PONT DE CHERUY-L'ISLE D'ABEAU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU / ISLE D'ABEAU (L')
vers PONT DE CHERUY
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1050 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU / ISLE D'ABEAU (L') / NIVOLAS VERMELLE
vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE CHERUY / SAINT MARCEL BEL ACCUEIL
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1060 PONT DE CHERUY-VILLEFONTAINE Transisèrevers VERPILLIERE (LA) / VILLEFONTAINE
vers PONT DE CHERUY
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1130 LE GRAND LEMPS-MONTREVEL-BOURGOIN Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
vers GRAND LEMPS (LE)
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1140 LA COTE ST ANDRE-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU / CHAMPIER / NIVOLAS VERMELLE
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
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1150 MONTALIEU VERCIEU-MORESTEL Transisèrevers MONTALIEU VERCIEU / MORESTEL
vers MONTALIEU VERCIEU / PORCIEU AMBLAGNIEU
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1230 MONTALIEU VERCIEU-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
vers BOUVESSE QUIRIEU / CHARETTE / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR / SALAGNON / SERMERIEU
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1350 SATOLAS ET BONCE-LYON Transisèrevers LYON
vers SATOLAS ET BONCE
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1380 LES ABRETS-VOIRON Transisèrevers VOIRON
vers ABRETS (LES)
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1410 PONT DE BEAUVOISIN-SAINT LAURENT DE MURE Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU / SAINT LAURENT DE MURE / TOUR DU PIN (LA) / VILLEFONTAINE
vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE BEAUVOISIN
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1450 DOLOMIEU-MONTCARRA-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
vers DOLOMIEU / MONTCARRA / SAINT SAVIN
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1920 EXPRESS BOURGOIN-L'ISLE D'ABEAU-LYON Transisèrevers LYON
vers BOURGOIN JALLIEU
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1930 EXPRESS L'ISLE D'ABEAU-LYON Transisèrevers LYON
vers ISLE D'ABEAU (L')
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1940 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Transisèrevers LYON
vers VILLEFONTAINE
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1980 SAINT ROMAIN DE JALIONAS - MEYZIEU Transisèrevers MEYZIEU
vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS
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1981 BOUVESSE QUIRIEU-PONT DE CHERUY Transisèrevers PONT DE CHERUY
vers BALME LES GROTTES (LA) / BOUVESSE QUIRIEU
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1982 AOSTE-MORESTEL-CREMIEU Transisèrevers CREMIEU / MORESTEL / VILLEMOIRIEU
vers AOSTE / AVENIERES VEYRINS THUELLIN (LES) / CREMIEU / DIZIMIEU / MORESTEL
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2070 HEYRIEUX-ROCHE-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
vers SAINT ALBAN DE ROCHE / VALENCIN
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2080 VALENCIN-ARTAS-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
vers ARTAS / CRACHIER / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN
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2090 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU / MEYRIEU LES ETANGS / SAINT AGNIN SUR BION
vers MEYRIEU LES ETANGS / SAINT AGNIN SUR BION / SAINT JEAN DE BOURNAY
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2180 BEAUREPAIRE-VIENNE Transisèrevers EYZIN PINET / MONTSEVEROUX / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN
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2610 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Transisèrevers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
vers AGNIN / BEAUREPAIRE / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY
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2700 BEAUREPAIRE-LA COTE ST ANDRE Transisèrevers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA) / LENTIOL / MONTSEVEROUX / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX / VIRIVILLE
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2900 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Transisèrevers COTE SAINT ANDRE (LA) / ROYAS / SAINT JEAN DE BOURNAY
vers ESTRABLIN / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
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2960 ST JEAN DE BOURNAY-LYON Transisèrevers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / LYON / VENISSIEUX
vers DIEMOZ / HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
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2990 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
vers VIENNE
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3000 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE / VIZILLE
vers BOURG D'OISANS
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3010 BOURG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY (TAD) Transisèrevers ALLEMONT / VAUJANY
vers BOURG D'OISANS
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3020 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Transisèrevers HUEZ EN OISANS
vers ALLEMONT / BOURG D'OISANS / GRENOBLE
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3030 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Transisèrevers BOURG D'OISANS / GRENOBLE / LES DEUX ALPES / VIZILLE
vers LES DEUX ALPES
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3050 SECHILIENNE-L'ALPE DU GRD SERRE Transisèrevers MORTE (LA)
vers SECHILIENNE
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3070 AURIS EN OISANS-BOURG D'OISANS Transisèrevers AURIS EN OISANS
vers BOURG D'OISANS
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4100 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE / MURE (LA) / VIZILLE
vers CORPS / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA) / SALLE EN BEAUMONT (LA)
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4101 GRENOBLE-GAP Transisèrevers GRENOBLE
vers GAP
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4110 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Transisèrevers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
vers CHAMP SUR DRAC / GRENOBLE / MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SAINT GEORGES DE COMMIERS / SUSVILLE
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4120 CHANTELOUVE-LA MURE Transisèrevers MURE (LA)
vers CHANTELOUVE / PERIER (LE)
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4310 L'ALPE DU GRAND SERRE-LA MURE Transisèrevers MURE (LA)
vers MORTE (LA)
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4500 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / VIF
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4600 MENS-LA MURE Transisèrevers MURE (LA)
vers CLELLES / MENS
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5000 PONT EN ROYANS-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers COGNIN LES GORGES / PONT EN ROYANS
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5020 PONT EN ROYANS-ST ROMANS-ST MARCELLIN Transisèrevers PONT EN ROYANS / SAINT JUST DE CLAIX / SAINT MARCELLIN / SAINT ROMANS
vers PONT EN ROYANS / SAINT JEAN EN ROYANS / SAINT ROMANS
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5100 VILLARD DE LANS-ENGINS-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers VILLARD DE LANS
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5110 LANS EN VERCORS-ST NIZIER-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers LANS EN VERCORS / VILLARD DE LANS
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5120 VILLARD DE LANS-MEAUDRE-AUTRANS-LANS Transisèrevers LANS EN VERCORS
vers VILLARD DE LANS
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5130 CORRENCON-VILLARD DE LANS (TAD) Transisèrevers VILLARD DE LANS
vers CORRENCON EN VERCORS
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5200 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Transisèrevers CHANTESSE / GRENOBLE / VINAY / VOUREY
vers SAINT MARCELLIN
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5250 ROYBON-ST MARCELLIN Transisèrevers SAINT MARCELLIN
vers ROYBON / SAINT ANTOINE
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6010 CHAMROUSSE-GRENOBLE Transisèrevers GIERES / GRENOBLE
vers CHAMROUSSE
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6020 CROLLES-MEYLAN-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers BERNIN / CROLLES / LUMBIN / SAINT ISMIER
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6021 ST NAZAIRE-LA TRONCHE GRAND SABLON Transisèrevers TRONCHE (LA)
vers MONTBONNOT SAINT MARTIN / SAINT NAZAIRE LES EYMES
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6051 LE PINET-URIAGE-GIERES GARE Transisèrevers GIERES / SAINT MARTIN D'HERES
vers SAINT MARTIN D'URIAGE
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6052 BELMONT-URIAGE-GIERES GARE-CAMPUS Transisèrevers VAULNAVEYS LE HAUT
vers SAINT MARTIN D'HERES / VAULNAVEYS LE HAUT
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6060 CHAMBERY-CHAPAREILLAN-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers CHAMBERY / LA RAVOIRE / PONTCHARRA / TERRASSE (LA)
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6070 GIERES-CAMPUS-MONTBONNOT-BERNIN Transisèrevers BERNIN / MONTBONNOT SAINT MARTIN
vers GIERES
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6200 ALLEVARD-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers ALLEVARD
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6550 ST BERNARD DU TOUVET-LA TRONCHE Transisèrevers TRONCHE (LA)
vers SAINT BERNARD DU TOUVET
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7000 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Transisèrevers ENTRE DEUX GUIERS / GRENOBLE / LA SURE EN CHARTREUSE
vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
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7010 VOIRON-CHAMBERY Transisèrevers CHAMBERY / LES ECHELLES / SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS / SAINT LAURENT DU PONT
vers ENTRE DEUX GUIERS / LES ECHELLES / VOIRON
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7110 PONT DE BEAUVOISIN-VOIRON Transisèrevers PONT DE BEAUVOISIN
vers VOIRON
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7300 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE / MOIRANS / VOREPPE
vers BEAUREPAIRE / IZEAUX / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
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7320 EXPRESS BEAUREPAIRE-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers BEAUREPAIRE / RIVES / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS
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7330 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
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7350 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Transisèrevers BREZINS / CHARNECLES / COTE SAINT ANDRE (LA) / IZEAUX / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS / SILLANS / VOIRON
vers COTE SAINT ANDRE (LA) / IZEAUX / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS
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7360 LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON Transisèrevers COTE SAINT ANDRE (LA) / GRAND LEMPS (LE) / VOIRON
vers APPRIEU / COTE SAINT ANDRE (LA)
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7500 ST PIERRE D'ENTREMONT-ST LAURENT DU PONT Transisèrevers ENTRE DEUX GUIERS / SAINT PIERRE D'ENTREMONT
vers SAINT PIERRE D'ENTREMONT
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EXP1 EXPRESS VOIRON-GRENOBLE-CROLLES (EXP-1) Transisèrevers CROLLES / LUMBIN / TRONCHE (LA)
vers GRENOBLE / VOIRON
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EXP2 EXPRESS CHAMP PRES FROGES-VOREPPE (EXP-2) Transisèrevers CHAMP PRES FROGES (LE) / TENCIN
vers GRENOBLE / VOREPPE
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EXP3 EXPRESS VIZILLE-GRENOBLE (EXP-3) Transisèrevers GRENOBLE
vers VIZILLE
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EXP4 EXPRESS CREMIEU-MEYZIEU Transisèrevers MEYZIEU
vers CREMIEU / VILLEMOIRIEU