Infos transport en commun : FLASH SPECIAL : Pic de pollution informations transports en commun
Perturbation
Dans le cadre de l'alerte pollution sur le bassin sur le bassin zone alpine Isère, dimanche 26 janvier, les transports seront gratuits sur l'ensemble de la journée sur toutes les lignes Transisère.
Ensemble luttons contre la pollution.
Ligne(s) concernée(s)
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1982 AOSTE-MORESTEL-CREMIEU Transisèrevers CREMIEU / MORESTEL / VILLEMOIRIEU
vers AOSTE / AVENIERES VEYRINS THUELLIN / CREMIEU / DIZIMIEU / MORESTEL
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1981 BOUVESSE QUIRIEU-PONT DE CHERUY Transisèrevers PONT DE CHERUY
vers BALME LES GROTTES (LA) / BOUVESSE QUIRIEU
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1980 SAINT ROMAIN DE JALIONAS - MEYZIEU Transisèrevers MEYZIEU
vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS
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2180 BEAUREPAIRE-VIENNE Transisèrevers EYZIN PINET / MONTSEVEROUX / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN
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2700 BEAUREPAIRE-LA COTE ST ANDRE Transisèrevers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA) / LENTIOL / MONTSEVEROUX / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX / VIRIVILLE
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2090 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU / MEYRIEU LES ETANGS / SAINT AGNIN SUR BION
vers MEYRIEU LES ETANGS / SAINT AGNIN SUR BION / SAINT JEAN DE BOURNAY
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1350 SATOLAS ET BONCE-LYON Transisèrevers LYON
vers SATOLAS ET BONCE
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1230 MONTALIEU VERCIEU-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
vers BOUVESSE QUIRIEU / CHARETTE / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR / SALAGNON / SERMERIEU
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1150 MONTALIEU VERCIEU-MORESTEL Transisèrevers MONTALIEU VERCIEU / MORESTEL
vers MONTALIEU VERCIEU / PORCIEU AMBLAGNIEU
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1130 LE GRAND LEMPS-MONTREVEL-BOURGOIN Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
vers GRAND LEMPS (LE)
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2080 VALENCIN-ARTAS-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
vers ARTAS / CRACHIER / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN
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2070 HEYRIEUX-ROCHE-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
vers SAINT ALBAN DE ROCHE / VALENCIN
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1380 LES ABRETS-VOIRON Transisèrevers VOIRON
vers ABRETS EN DAUPHINE (LES)
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1000 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Transisèrevers CORBELIN / TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / BATIE MONTGASCON (LA)
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1010 MORESTEL-LA TOUR DU PIN Transisèrevers DOLOMIEU / TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / DOLOMIEU / MORESTEL / SAINT SORLIN DE MORESTEL
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1410 PONT DE BEAUVOISIN-SAINT LAURENT DE MURE Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU / SAINT LAURENT DE MURE / TOUR DU PIN (LA) / VILLEFONTAINE
vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE BEAUVOISIN
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1450 DOLOMIEU-MONTCARRA-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
vers DOLOMIEU / MONTCARRA / SAINT SAVIN
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1020 MORESTEL-VIGNIEU-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU / VASSELIN
vers MORESTEL / VASSELIN / VEZERONCE CURTIN
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1140 LA COTE ST ANDRE-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU / CHAMPIER / NIVOLAS VERMELLE
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
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1930 EXPRESS L'ISLE D'ABEAU-LYON Transisèrevers LYON
vers ISLE D'ABEAU (L')
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1050 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU / ISLE D'ABEAU (L') / NIVOLAS VERMELLE
vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE CHERUY / SAINT MARCEL BEL ACCUEIL
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1920 EXPRESS BOURGOIN-L'ISLE D'ABEAU-LYON Transisèrevers LYON
vers BOURGOIN JALLIEU
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1060 PONT DE CHERUY-VILLEFONTAINE Transisèrevers VERPILLIERE (LA) / VILLEFONTAINE
vers PONT DE CHERUY
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2990 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU
vers VIENNE
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1040 PONT DE CHERUY-L'ISLE D'ABEAU Transisèrevers BOURGOIN JALLIEU / ISLE D'ABEAU (L')
vers PONT DE CHERUY
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1940 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Transisèrevers LYON
vers VILLEFONTAINE
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2610 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Transisèrevers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
vers AGNIN / BEAUREPAIRE / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY
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2960 ST JEAN DE BOURNAY-LYON Transisèrevers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / LYON / VENISSIEUX
vers DIEMOZ / HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
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2900 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Transisèrevers COTE SAINT ANDRE (LA) / ROYAS / SAINT JEAN DE BOURNAY
vers ESTRABLIN / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE