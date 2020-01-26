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Date d'impression : 25/01/2020

Infos transport en commun : FLASH SPECIAL : Pic de pollution informations transports en commun

Perturbation

Jusqu'au 26/01/2020 - Transisère

Dans le cadre de  l'alerte pollution sur le bassin sur le bassin zone alpine Isère, dimanche 26 janvier, les transports seront gratuits sur l'ensemble de la journée sur toutes les lignes Transisère.

Ensemble luttons contre la pollution.

 

pic pollution.JPG

Ligne(s) concernée(s)

  • Car 1982 AOSTE-MORESTEL-CREMIEU Transisère

    vers CREMIEU / MORESTEL / VILLEMOIRIEU
    vers AOSTE / AVENIERES VEYRINS THUELLIN / CREMIEU / DIZIMIEU / MORESTEL

  • Car 1981 BOUVESSE QUIRIEU-PONT DE CHERUY Transisère

    vers PONT DE CHERUY
    vers BALME LES GROTTES (LA) / BOUVESSE QUIRIEU

  • Car 1980 SAINT ROMAIN DE JALIONAS - MEYZIEU Transisère

    vers MEYZIEU
    vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS

  • Car 2180 BEAUREPAIRE-VIENNE Transisère

    vers EYZIN PINET / MONTSEVEROUX / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN

  • Car 2700 BEAUREPAIRE-LA COTE ST ANDRE Transisère

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA) / LENTIOL / MONTSEVEROUX / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX / VIRIVILLE

  • Car 2090 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU / MEYRIEU LES ETANGS / SAINT AGNIN SUR BION
    vers MEYRIEU LES ETANGS / SAINT AGNIN SUR BION / SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car 1350 SATOLAS ET BONCE-LYON Transisère

    vers LYON
    vers SATOLAS ET BONCE

  • Car 1230 MONTALIEU VERCIEU-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers BOUVESSE QUIRIEU / CHARETTE / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR / SALAGNON / SERMERIEU

  • Car 1150 MONTALIEU VERCIEU-MORESTEL Transisère

    vers MONTALIEU VERCIEU / MORESTEL
    vers MONTALIEU VERCIEU / PORCIEU AMBLAGNIEU

  • Car 1130 LE GRAND LEMPS-MONTREVEL-BOURGOIN Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers GRAND LEMPS (LE)

  • Car 2080 VALENCIN-ARTAS-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers ARTAS / CRACHIER / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN

  • Car 2070 HEYRIEUX-ROCHE-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers SAINT ALBAN DE ROCHE / VALENCIN

  • Car 1380 LES ABRETS-VOIRON Transisère

    vers VOIRON
    vers ABRETS EN DAUPHINE (LES)

  • Car 1000 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Transisère

    vers CORBELIN / TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / BATIE MONTGASCON (LA)

  • Car 1010 MORESTEL-LA TOUR DU PIN Transisère

    vers DOLOMIEU / TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / DOLOMIEU / MORESTEL / SAINT SORLIN DE MORESTEL

  • Car 1410 PONT DE BEAUVOISIN-SAINT LAURENT DE MURE Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU / SAINT LAURENT DE MURE / TOUR DU PIN (LA) / VILLEFONTAINE
    vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE BEAUVOISIN

  • Car 1450 DOLOMIEU-MONTCARRA-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers DOLOMIEU / MONTCARRA / SAINT SAVIN

  • Car 1020 MORESTEL-VIGNIEU-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU / VASSELIN
    vers MORESTEL / VASSELIN / VEZERONCE CURTIN

  • Car 1140 LA COTE ST ANDRE-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU / CHAMPIER / NIVOLAS VERMELLE
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car 1930 EXPRESS L'ISLE D'ABEAU-LYON Transisère

    vers LYON
    vers ISLE D'ABEAU (L')

  • Car 1050 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU / ISLE D'ABEAU (L') / NIVOLAS VERMELLE
    vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE CHERUY / SAINT MARCEL BEL ACCUEIL

  • Car 1920 EXPRESS BOURGOIN-L'ISLE D'ABEAU-LYON Transisère

    vers LYON
    vers BOURGOIN JALLIEU

  • Car 1060 PONT DE CHERUY-VILLEFONTAINE Transisère

    vers VERPILLIERE (LA) / VILLEFONTAINE
    vers PONT DE CHERUY

  • Car 2990 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers VIENNE

  • Car 1040 PONT DE CHERUY-L'ISLE D'ABEAU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU / ISLE D'ABEAU (L')
    vers PONT DE CHERUY

  • Car 1940 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Transisère

    vers LYON
    vers VILLEFONTAINE

  • Car 2610 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Transisère

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
    vers AGNIN / BEAUREPAIRE / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY

  • Car 2960 ST JEAN DE BOURNAY-LYON Transisère

    vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / LYON / VENISSIEUX
    vers DIEMOZ / HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car 2900 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Transisère

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / ROYAS / SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers ESTRABLIN / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE