itinisère - Jusqu'au 08/07/2018.

FLASH SPECIAL

EPREUVE CYCLOSPORTIVE

« LA MARMOTTE – 37ème édition »

DIMANCHE 8 JUILLET 2018

Le dimanche 8 juillet prochain se déroulera la 37ème édition de l’épreuve cyclosportive « La Marmotte » reliant le Bourg d’Oisans et l’Alpe d’Huez après un parcours empruntant les routes d’Isère, Savoie et Hautes-Alpes par les cols du Glandon et du Galibier. Cette année encore plus de 7.500 participants sont attendus.

Le flot important de cyclistes généré par cet événement engendrera tout au long de la journée des contraintes de circulation pouvant être préjudiciables à la sécurité tant des participants que des autres usagers sur les routes de l’Oisans concernées.

C’est pourquoi des mesures d’exploitation routières particulières seront mises en place sur cette journée, dimanche 08 juillet 2018, pour faciliter le passage des coureurs.

- La RD 1091 sera fermée de 6h45 à 8h30 dans les deux sens de circulation entre l’Agglomération du Bourg d’Oisans et le lieudit Rochetaillée (carrefour RD1091 / RD526).

- Les RD 526 en Isère, RD 926 et RD 927 en Savoie seront fermées de 7h00 à 11h00 dans les deux sens de circulation entre le lieudit Rochetaillée (carrefour RD1091 / RD526) et le sommet du col du Glandon. Il est néanmoins prévu de rouvrir la Route Départementale 526 :

 entre Rochetaillée et le carrefour d’accès à Vaujany (carrefour RD 526 /RD 43A) à partir de 9h00

 et entre le carrefour d’accès à Vaujany et l’agglomération du Rivier d’Allemont à partir de 9h45.

- La RD 1091 sera fermée uniquement dans le sens Grenoble => Deux Alpes de 12h00 à 18h00 entre le lieu-dit Clapier d’Auris (carrefour RD 1091 / RD 530) et le barrage du Chambon (accès aux Deux Alpes et Mizoën /Bessse-en-Oisans).

- Dans les Hautes Alpes et à partir du barrage du Chambon La fermeture de ce sens de circulation sera mis en place jusqu’au col du Lautaret dès 11h00.

DEVIATION :

Une déviation est en place pour les usagers se rendant à Briançon. Elle empruntera la depuis Vizille la route nationale RN 85 via La Mure, le col Bayard et Gap, puis la RN 94 en direction de Briançon sauf pour les PL supérieurs à 26T non munis de dispositif ralentisseur homologué indépendant des freins de secours et des freins de service (interdits de la limite 38/05 à Gap).

- La RD 1091 sera fermée de 12h00 à 18h00 dans le sens Grenoble => Briançon entre le carrefour giratoire nord (carrefour RD1091/RD1091B) au giratoire sud (carrefour RD1091/RD1091B/RD211). Une déviation sera mise en place par la RD1091B (Bourg d’Oisans centre). L’accès à Bourg d’Oisans centre par la RD1091B sera interdit dans le sens Briançon => Grenoble aux mêmes horaires au niveau du giratoire sud entre la RD1091B, RD1091 et RD211.

- Les RD 211 et RD 211F seront fermées uniquement dans le sens Alpe d’Huez => Bourg d’Oisans de 14h00 à 18h00 entre l’agglomération de l’Alpe d’Huez et le carrefour giratoire d’extrémité Sud de la déviation du Bourg d’Oisans (carrefour RD1091/RD211). Compte-tenu du grand nombre de participants, la plus grande prudence est recommandée à tous les automobilistes et autres usagers de la route sur tout l’itinéraire de course en dehors de ces heures de fermeture et sur les itinéraires ou sens de circulation restant ouverts. Par ailleurs, les lignes régulières du réseau Transisère dans le secteur seront impactées par ces fermetures de routes, à savoir les lignes : 3000, 3010, 3020, 3030 et 3070. A noter pour la 3030, une desserte exceptionnelle du télécabine de Venosc l’après-midi pour maintenir un accès au 2 Alpes.

parcours-marmotte.pdf