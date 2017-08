Itinisère - Jusqu'au 20/08/2017.

FLASH SPECIAL

EPREUVE CYCLISTE « Le C.L.M. Granfondo 2 Alpes » samedi 19 août 2017

EPREUVE CYCLISTE « La Granfondo 2 Alpes » dimanche 20 août 2017

« Le C.L.M. Granfondo 2 Alpes » le samedi 19 août 2017 (80 participants)

Itinéraire (un seul sens) empruntant la RD 213. Cette épreuve sportive (Contre La Montre) part du barrage du Chambon à 14h00, et arrive à la station des 2 Alpes (commune de Les Deux Alpes) vers 16h40 pour les derniers participants.

« La Granfondo 2 Alpes » le dimanche 20 août 2017 (600 PARTICIPANTS) est constituée de 2 épreuves distinctes :

1. LA MEDIOFONDO DU BARRAGE DU CHAMBON JUSQU’AUX 2 ALPES

Après un rassemblement des participants aux 2 Alpes à 8h15, cette manifestation sportive part officiellement à proximité du barrage du Chambon au carrefour RD 1091 / RD 213, et arrive à la station des 2 Alpes (commune de Les Deux Alpes), sur une amplitude horaire de 08h33 – heure de départ - à une heure d’arrivée estimée à 12h45 pour les derniers participants.

Itinéraire (un seul sens) empruntant la RD 1091 en direction du carrefour RD 1091 / RD 25 à Mizoën à proximité barrage du Chambon. Puis emprunt des RD 25, RD 25A, de la piste pastorale du col de Sarenne, des RD 211F, RD 211 via Clavans-en-Haut-Oisans, Le Freney d’Oisans et Huez. Ensuite direction La Garde via la descente de la RD 211, puis Auris et le village de Le Freney d’Oisans via la RD 211A. Les participants empruntent ensuite la RD 1091 jusqu’au carrefour RD 1091 / RD 213 (commune de Les Deux Alpes), et enfin la RD 213 jusqu’à la station des 2 Alpes.

2. LA GRANFONDO DU CLAPIER D’AURIS JUSQU’AUX 2 ALPES

Après un rassemblement des participants aux 2 Alpes à 8h00, cette manifestation sportive part officiellement du Clapier d’Auris (commune de Auris) au carrefour RD 1091 / RD 530, et arrive à la station des 2 Alpes (commune de Les Deux Alpes), sur une amplitude horaire de 08h34 – heure de départ - à une heure d’arrivée estimée à 19h30 pour les derniers participants, sur un parcours de 172 km.

Itinéraire (un seul sens) empruntant la RD 1091 en direction de Bourg d’Oisans et le carrefour RD 1091 / RD 526 (La Paute) puis la RD 526 en direction du col d’Ornon. Puis emprunt des RD 212 F en direction du col de Parquetout, RD 212, puis une petite portion de la RN 85 dans le Beaumont, les RD 212B, RD 26A, RD 26, RD 114 en direction du col de Malissol, RD 114 depuis le col de Malissol en direction de la vallée de la Romanche, les RD 114, RD 1091 en direction de la montée de l’Alpe d’Huez, les RD 211 et RD 211A et enfin la RD 213 jusqu’aux 2 Alpes, via Le Freney d’Oisans, Mont-de-Lans, Le Bourg d’Oisans, Oulles, Ornon, Chantelouve, Le Périer, Entraigues, Valbonnais, St-Michel-en-Beaumont, La-Salle-en-Beaumont, St-Laurent-en-Beaumont, Siévoz, Nantes-en-Rattier, Sousville, la Valette, Lavaldens, La Morte, St-Barthélémy-de-Séchilenne, Séchilenne, Livet-et-Gavet, Le Bourg d’Oisans, La Garde, Auris, Mont-de-Lans et Venosc.

Vu le grand nombre de participants à cette épreuve sportive, la prudence est recommandée pour les participants ainsi que pour tous les usagers de la route qui se côtoient sur tout l’itinéraire.