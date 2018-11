itinisère - Jusqu'au 11/11/2018.

FLASH SPECIAL

FOIRE DE LA SAINT MARTIN

Les samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018 – Commune de Voiron

FERMETURES DE ROUTES

Dans le cadre de la FOIRE de la SAINT MARTIN, plusieurs axes importants sont fermés à la circulation sur la commune de Voiron du 9 novembre à 19h00, et jusqu’au dimanche 11 novembre 2018 à 24h00 (minuit).

ROUTES DEPARTEMENTALES FERMEES :

RD 1075 sur les avenues Jules Ravat et Raymond Tézier (et circulation à sens unique sur certaines portions dans Voiron).

RD 520 (aux abords de la place de la République).

Des restrictions existent sur des voies communales qui seront également fermées.

Déviations :

Bourg-en-Bresse / Valence (2 sens), par la RD 1076 (Rocade Ouest, commune de Voiron) et diverses voies communales.

Chambéry / Valence (2 sens), par les RD 520, RD 592 et RD 128 via St-Etienne-de-Crossey, Coublevie, Voiron et St-Jean-de-Moirans, ainsi que par diverses voies communales sur la commune de Voiron.

Chambéry / Bourg (2 sens), par les RD 1075, RD 49, RD 520 via Voiron, St-Nicolas-de-Macherin et StEtienne-de-Crossey.

Chambéry / Grenoble (2 sens), par la RD 128 via Coublevie.

Itinéraires conseillés en cas de difficultés de la traversée du centre-ville de Voiron :

Bourg-en-Bresse / Grenoble (2 sens), par les RD 1075, RD 49, RD 520, RD 128 et RD 1075 via Voiron, StNicolas-de-Macherin, St-Etienne-de-Crossey et Coublevie.

Chambéry / Valence (2 sens), par les RD 520, RD 128 et RD 1075 via Voiron et Coublevie.

La plus grande prudence est recommandée à tous les usagers, en particulier aux nombreux carrefours situés sur les itinéraires de déviations.