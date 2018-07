itinisère - Jusqu'au 27/07/2018.

FLASH SPECIAL

Fermeture des RD 3 et RD 1075 à Voreppe

Du 23 au 27 Juillet de 20h30 à 05h30 au carrefour giratoire D 1075 / D 3

Pour cause de travaux sur chaussée sur la RD 3 à l’Ouest du carrefour D 1075 / D 3, ainsi que sur la RD 1075 au Nord de ce carrefour, les 2 axesseront fermés à la circulation pendant 4 nuits de 20h30 à 05h30.

La fermeture sera effective sur les RD 1075 et RD 3 de part et d’autre de ce carrefour giratoire. Un itinéraire conseillé de déviation (2 sens) est mis en place pour tous les véhicules par les RD 520F, RD 520A, RD 1075 et RD 3A via Voreppe.