itinisère - Du 03/10/2017 au 05/10/2017

RD45 fermée 2 nuits du mardi 3 au jeudi 5 octobre 2017

à Tullins et St-Quentin-sur-Isère

Pour cause de construction du pont sur l’Isère situé sur les communes de St-Quentin-sur-Isère et Tullins, la RD 45 sera fermée les 2 nuits du mardi 3 octobre soir au jeudi 5 octobre 2017 au matin, de 21h à 5h.

Déviations tous véhicules dans les 2 sens de circulation : par les RD 1532, RD 3, RD 1075, RD 1085, RD 1092 et RD 45 via St-Quentin-sur-Isère, Veurey-Voroize, Voreppe, Moirans, Vourey et Tullins.

