Jusqu'au 26/07/2019. - itinisère

FLASH SPECIAL

Travaux de réparation d’ouvrages d’art

FERMETURE des D518 et D41E du 8 au 26 juillet 2019 (commune de Royas)

Le Département de l’Isère réalise des travaux de réparation d’ouvrages d’art. Ces travaux impliquent la démolition et la reconstruction de l’ouvrage situé sous la chaussée de la RD 518 au carrefour RD 518 / RD 41E dans le village.



Il est prévu de fermer les RD 518 et 41E de part et d’autre de ce carrefour dans les deux sens de circulation, du lundi 8 juillet à 07h00 au vendredi 26 juillet 2019 à 18h00, 24h/24 et 7j/7.



Afin de faciliter la gestion de la circulation, des déviations seront mises en place pendant la coupure des RD 518 et 41E :



En venant du Nord par :

- la D53B, avant Beauvoir de Marc, jusqu’à La Détourbe.

- la voie communale C12 chemin des Créés à La Détourbe, jusqu’au carrefour de la D502.

- la D502, jusqu’au carrefour de la D518, à St Jean de Bournay.



En venant de Saint Jean de Bournay par :

- la D502, en direction de Vienne, au carrefour de la D518, jusqu’à La Détourbe.

- la voie communale C12 chemin des Créés à La Détourbe jusqu’au carrefour de la D53B.

- la D53B, en direction de Beauvoir de Marc, jusqu’à la D518.