itinisère - Jusqu'au 01/07/2018.

FLASH SPECIAL

EPREUVE CYCLOSPORTIVE

« LA VAUJANY – 23 ème édition »

DIMANCHE 01 JUILLET 2018

Cette épreuve cyclosportive traditionnelle du début d’été au sein du massif de l’Oisans, partira du Verney (commune de Vaujany) le dimanche 01 juillet 2018 à 7h15 et arrivera également à Vaujany. 900 participants environ (sur les deux parcours) sont attendus pour une arrivée prévue entre 11 et 19 heures.

Afin de faciliter et de sécuriser le passage des participants, la RD 526 sera neutralisée ponctuellement entre le départ (au Verney) et le carrefour RD526 / RD1091 à Rochetaillée puis la RD 1091 sera neutralisée entre Rochetaillée et Séchilienne (carrefour RD 1091/ RD 1091A).

« LA VAUJANY MASTER » :

Pour 175 Km l’itinéraire est le suivant :

RD 526 : entre Le Verney et Rochetaillée

RD 1091 : de Rochetaillée à Séchilienne

RD 113 : de Séchilienne à St Barthélemy de Séchilienne

RD 114 : de St Barthélemy de Séchilienne, Lavaldens, à Sievoz

RD 114 A : de Sievoz au carrefour RD 26

RD 26 : du carrefour RD 114 A au carrefour RD526

RD 526 : du carrefour RD26, Valbonnais, Entraigues, Le Perrier, Col d’Ornon au carrefour

RD 1091 La Paute RD 1091 : de La Paute à Rochetaillée, carrefour RD 526

RD 526 : de Rochetaillée au carrefour RD 44

RD 44 : du carrefour RD 526, La Voûte, au carrefour RD 44 B

RD 44 B : du carrefour RD 44 à Villard Reculas

RD 211 B : de Villard Reculas à Huez en Oisans

RD 211 : de Huez en Oisans à L’Alpe d’Huez

Voie Intercommunale : de L’Alpe d’Huez à Clavans le Haut via le Col de Sarenne

RD 25 A : de Clavans le Haut à Clavans le Bas

RD 25 : de Clavans le Bas, Mizoen au carrefour RD1091

RD 1091 : du carrefour RD25, Le Freney d’Oisans, Bourg d’Oisans, La Paute au carrefour RD 526 à Rochetaillée

RD 526 : de Rochetaillée au carrefour RD 44

RD 44 : du carrefour RD526, La Voûte, RD44 C au carrefour RD 526

RD 526 : du carrefour RD44 C au carrefour RD 43 A

RD 43 A : du carrefour RD 526 à Vaujany.

« LA VAUJANY SENIOR » :

Pour 111 Km l’itinéraire est le suivant :

RD 526 : entre Le Verney et Rochetaillée

RD 1091 : de Rochetaillée à Séchilienne

RD 113 : de Séchilienne à St Barthélemy de Séchilienne

RD 114 : de St Barthélemy de Séchilienne, Lavaldens à Sievoz

RD 114 A : de Sievoz au carrefour RD26

RD 26 : du carrefour RD 114 A au carrefour RD 526

RD 526 : du carrefour RD 26, Valbonnais, Entraigues, Le Perrier, Col d’Ornon au carrefour RD 1091 La Paute

RD 1091 : entre La Paute et Rochetaillée, carrefour RD 526

RD 526 : de Rochetaillée au carrefour RD 44

RD 44 : du carrefour RD526, la Voûte, RD 44 C au carrefour RD 526

RD 526 : du carrefour RD 44 C au carrefour RD 43 A

RD 43 A : du carrefour RD 526 à Vaujany.

Sur tout l’itinéraire, et pour ces deux manifestations sportives les coureurs bénéficieront seulement d’une facilité de passage sur route ouverte à la circulation et devront en conséquence, respecter le code la route.

Compte tenu du grand nombre de participants, la plus grande prudence est recommandée à tous les automobilistes et autres usagers de la route sur tout l’itinéraire de course.