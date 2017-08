Itinisère - Du 23/08/2017 au 25/08/2017

EPREUVE CYCLISTE « HAUTE ROUTE »

Du mercredi 23 au vendredi 25 août 2017 en Isère

Cette manifestation sportive part de Nice le lundi le 21 août, et arrive à Genève le dimanche 27 août 2017. Elle regroupe 500 participants.

Après avoir emprunté un itinéraire dans les Hautes-Alpes le mercredi 23 août matin, celui-ci emprunte des routes départementales en Isère les 23, 24 et 25 août 2017.

Le mercredi 23 août : Etape n° 3 = SERRE-CHEVALIER (Hautes-Alpes) – L’ALPE D’HUEZ

Cette étape entre dans le département de l’Isère vers 9h20 et arrive à l’Alpe d’Huez, sur une amplitude horaire de 9h20 à une heure d’arrivée estimée à 15h20 pour les derniers participants. Itinéraire (un seul sens) :

En provenance du col du Lautaret et de La Grave (Hautes-Alpes), la course rentre en Isère et en empruntant la RD 1091, la route de secours RS 1091, les RD 1091, RD 25 et RD 25A, la piste pastorale d’accès au col de Sarenne pour arriver à Huez, via Clavans-en-Haut-Oisans, le Freney d’Oisans, le col de Sarenne, l’altiport de Huez, et l’Alpe d’Huez. Puis l’itinéraire emprunte les RD 211F, RD 211, RD 1091, RD 1091B et RD 1091 jusqu’au carrefour RD 1091 / RD 526 (Rochetaillée), via Huez, La Garde et Bourg d’Oisans. Ensuite l’épreuve emprunte les RD 926, RD 44, RD 44B, RD 211B et RD 211 via Allemont, Oz, Villard-Reculas et Huez pour arriver à l’Alpe d’Huez.

Le jeudi 24 août : Etape n° 4 = LA GARDE – L’ALPE D’HUEZ.

L’amplitude horaire est de 9h00 pour l’heure de départ, et l’heure d’arrivée est estimée à 13h30 pour les derniers participants.

Itinéraire (un seul sens) : Cette étape part fictivement depuis la place de la Poste à Boug d’Oisans Centre à 9h00 via la RD 1091, rejoint le carrefour RD 1091 / RD 211, et part réellement depuis le camping de Bourg d’Oisans (proche de la limite avec la commune de La Garde), emprunte la RD 211 jusqu’à l’Alpe d’Huez (commune de Huez) et la RD 211F à l’arrivée Avenue de Rief Nel.

Le vendredi 25 août : Etape n° 5 = L’ALPE D’HUEZ – MEGEVE (Savoie).

L’amplitude horaire est de 7h00 pour l’heure de départ, et l’heure de passage dans le département de la Savoie pour les derniers participants est estimée à 9h35 pour les derniers participants.

Itinéraire (un seul sens) : cette étape part fictivement depuis le carrefour giratoire Rief Nel à l’Alpe d’Huez, emprunte les RD 211, RD 211B et RD 44B, rejoint le carrefour RD 44B / RD 526, et part réellement depuis le barrage du Verney à 300m après le carrefour RD 44B / RD 526 en direction de Vaujany. L’épreuve emprunte ensuite la RD 526 en direction de la Savoie, via Allemont et Vaujany.

Pour chacune de ces 3 étapes, les coureurs bénéficient de facilités de passage gérées par les membres de l’organisation avec l’aide de la Gendarmerie. La prudence est recommandée pour les coureurs ainsi que pour les usagers de la route qui sont amenés à côtoyer les participants à cette épreuve.