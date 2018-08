itinisère - Du 28/08/2018 au 29/08/2018

FLASH SPECIAL

EPREUVE CYCLISTE « HAUTE ROUTE Alpes »

Les mardi 28 et mercredi 29 août 2018 en Isère

Cette manifestation sportive part de Nice le dimanche 26 août, et arrive à Genève le samedi 1er septembre 2018. Elle regroupe 500 participants.

Après avoir emprunté un itinéraire en Savoie et dans les Hautes-Alpes le mardi 28 août matin, celui-ci emprunte des routes départementales en Isère les 28 et 29 août 2018.

Le mardi 28 août : Etape n° 3 = VALLOIRE (Savoie) – LES 2 ALPES.

Cette étape entre dans le département de l’Isère à 9h00 pour les premiers participants, et se termine en arrivant aux 2 Alpes, à 14h50 pour les derniers participants.

Itinéraire (un seul sens) : En provenance de Valloire (Savoie) et du col du Galibier (Hautes-Alpes), la course rentre en Isère en empruntant les RD 1091, RD 25 et RD 25A, la piste pastorale d’accès au col de Sarenne pour arriver à Huez, via Clavans-en-Haut-Oisans, le Freney d’Oisans, le col de Sarenne, l’altiport de Huez, et l’Alpe d’Huez.

Puis l’itinéraire emprunte la RD 211 à la descente de l’Alpe d’Huez jusqu’au carrefour RD 211 / RD 211A, la RD 211A jusqu’au carrefour RD 211A / RD 1091 via Huez, La Garde, Auris et le Freney d’Oisans.

Ensuite l’épreuve emprunte les RD 1091 et RD 213 jusqu’à la station des 2 Alpes, arrivée de l’étape.

Le mercredi 29 août : Etape n° 4 = LES 2 ALPES – ST-VERAN (Savoie).

Départ le matin de la station des 2 Alpes à 7h20, descente en direction du barrage et du lac du Chambon. Itinéraire (un seul sens) : Cette étape emprunte la RD 213 jusqu’au carrefour RD 213 / RD 1091 (commune Les-Deux-Alpes), la RD 1091 en direction du col du Lautaret (Hautes-Alpes), puis le col d’Izoard et St-Véran (Htes-Alpes). Dernier passage des coureurs en Isère à 7h25 (à Mizoën).

Pour chacune de ces 2 étapes, les coureurs bénéficient de facilités de passage gérées par les membres de l’organisation avec l’aide de la Gendarmerie.

La prudence est recommandée pour les coureurs ainsi que pour les usagers de la route qui sont amenés à côtoyer les participants à cette épreuve.