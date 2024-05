ÉPREUVE SPORTIVE Alpes Isère Tour 2024 (4ème édition)

Les 22, 23, 24, 25, et 26 mai 2024

La 4ème édition de l’ Alpes Isère Tour (ancien Rhône Alpes Isère Tour), manifestation cyclo-sportive empruntera les routes du département de l’Isère pendant 5 jours entre le mercredi 22 et dimanche 26 mai 2024 Cette manifestation partira cette année de Charvieu-Chavagneux où environ 132 participants y sont attendus.

• Déroulement de l’épreuve : Pour ces étapes et sur l’ensemble des itinéraires, les coureurs bénéficieront d’une priorité de passage. Les concurrents seront escortés par l’escadron motocycliste des forces de l’ordre. Les axes empruntés seront fermés environ 10 à 15 minutes avant le passage de la voiture de tête de course et jusqu’à 5 minutes environ après le passage de la voiture balai. L'ITINERAIRE EST FERME DANS LES 2 SENS DE CIRCULATION. Toutefois, si les circonstances l’exigent, la coupure ou le rétablissement de la circulation seront laissés à l’initiative des services de Gendarmerie, suivant la configuration des évènements.

Mercredi 22 mai 2024 : 1ère étape - Charvieu Chavagneux (38) => Charvieu Chavagneux (38)

La 1ère étape se déroule entre le département du Rhône et celui de l’Isère pour un parcours de 127,6 km. Le départ fictif est situé à Charvieu-Chavagneux et prévu à 14h00 (Espace sportif David Douillet - avenue du Collège). La course empruntera ensuite la direction de Charvieu-le-Haut via les rues de la Léchère, la route des Perves pour un départ réel sur la RD 517 (commune de Charvieu-Chavagneux) au lieu-dit La Garenne. Arrivée sur l’Avenue Alexandre Grammont à Charvieu Chavagnieux entre 16h40 et 17h00

Jeudi 23 mai 2024 : 2 ème étape – Val de Virieu (38) => St Savin (38)

La 2ème étape se déroule dans le département de l’Isère pour un parcours de 142,9 Km. Le départ fictif, prévu à 12h00, est situé à Val de Virieu sur la rue du stade pour prendre ensuite la direction de Burcin et rejoindre le départ réel sur la RD 73. L’étape se termine à Saint Savin sur la rue des Auberges avec un horaire d’arriver prévu entre 15h25 et 15h50.

Vendredi 24 mai 2024 : 3 éme étape – CCEL St Exupery => Genas (CCEL)

La 3ème étape se déroule dans les départements du Rhône et de l’Isère pour un parcours de 155,3 Km. Le départ fictif, prévu à 12h00, est situé près de l’aéroport de St Exupéry rue de Norvège pour prendre ensuite la direction de Satolas (69) et rejoindre le départ réel sur la RD 29 à la sortie du cargoport à 12h06. Arrivé prévue rue de la fraternité à Genas entre 15h30 et 15h50.

Samedi 25 mai 2024 : 4 ème étape – ST MAURICE L'EXIL => ROUSSILLON

La 4ème étape se déroule dans le département de l’Isère pour un parcours de 149,4 Km. Le départ fictif, prévu à 12h00, est situé rue Victor Renelle puis la direction de Cheyssieu et rejoindre le départ réel sur la RD 4 face au camping la Daxia à 12h08. Arrivé prévue rue de la République à Roussillon entre 15h30 et 15h50.

Dimanche 26 mai 2024 : 5 ème étape - Saint-Pierre d’Entremont => Le Bourg d’Oisans

La 5ème étape se déroule dans les départements de la Savoie et de l’Isère pour un parcours de 170,8 Km. Le départ fictif, prévu à 11h30, à Saint Pierre d’Entremont sur la route départementale 512 pour prendre ensuite la direction de Saint Hugues en Chartreuse et rejoindre le départ réel face à la station du Panolet à 11h50. Arrivé Avenue de la gare à Bourg d’oisans entre 16h45 et 17h25.

Afin de faciliter le passage des coureurs et de garantir la sécurité des coureurs, des usagers de la route et des riverains, certaines dispositions seront mises en œuvre. Un nombre important de signaleurs seront placés aux endroits les plus stratégiques du parcours.

En fonction des disponibilités des unités de brigades compétentes, la gendarmerie mettra en place une surveillance de l’épreuve.

Sur tout l’itinéraire de course, la plus grande prudence est recommandée à tous les automobilistes et autres usagers de la route dans le secteur. Pour consulter les parcours détaillés et fiches horaires de chacune des étapes, vous pouvez consulter le site internet de l’organisateur sur :



IMPACT SUR LE RESEAU TRANSISERE



En raison du passage des étapes de l’Alpes Isère Tour, les lignes circulant sur les itinéraires concernés seront perturbées. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site https://carsisere.auvergnerhonealpes.fr/

Pour plus d’informations sur les conditions de circulation, nous invitons les usagers à consulter notre site internet dédié aux déplacements dans le département de l’Isère : www.itinisere.fr