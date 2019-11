Jusqu'au 18/11/2019.

RD 45 fermée du lundi 23 septembre jusqu’à mi-novembre 2019 à Beaucroissant / Renage / Rives – Carrefour de Maubec

Ouverture de tous les axes et mise en service

du carrefour giratoire de Maubec

le mardi 12 novembre 2019 à 9h00

Le carrefour giratoire de Maubec est situé au Sud de la RD 1085, en contrebas et en limite des 3 communes de Beaucroissant, Renage et Rives.Pour cause de travaux, du lundi 23 septembre jusqu’à mi-novembre 2019, il est prévu de fermer :

- la bretelle de sortie de la RD 1085 (sens Lyon vers Grenoble, commune de Rives) qui accède au carrefour giratoire de Maubec (carrefour RD 45 / Chemin du Gua.

- dans les 2 sens de circulation, la RD 45 (qui englobe le carrefour de Maubec) depuis le carrefour RD 45 / rue Jean Moulin (commune de Renage) et le Nord de la RD 1085.

Déviations TOUS VEHICULES (VL et PL) dans le sens rentrant en direction du carrefour de Maubec (pour contourner ce carrefour) :

- Pour les usagers en provenance de Renage / Beaucroissant via la RD 45 (au Sud-Ouest) ainsi que les usagers en provenance des secteurs Est et Sud-Est, et désirant se rendre au Nord de la RD 1085 (en direction de Rives-Agglomération) :

Par les chemin du Gua, rue Jean Moulin (commune de Renage), la RD 45D (sur la commune de Rives) en direction de la RD 1085, bretelle d’insertion RD 45D / RD 1085 en direction de Grenoble, emprunt de la RD 1085 jusqu’au carrefour giratoire RD 1085 / Accès à la RD 12C au Nord (giratoire situé sur la commune de Rives), demi-tour à 180° pour reprendre la RD 1085 en direction de Beaucroissant, puis bretelle de sortie en direction de Rives / Renage et enfin emprunt de la RD 45.

- Pour les usagers en provenance de Rives / Renage via la RD 45 (au Nord de la RD 1085) et désirant prendre la direction de Renage / Beaucroissant via la RD 45 (au Sud-Ouest):

Par les RD 45, carrefour RD 45 / Bretelle d’insertion en direction de La Frette, puis emprunt de la RD 1085 jusqu’à la bretelle de sortie direction Rives-agglomération, bretelle de sortie jusqu’au carrefour giratoire avec la RD 12C (giratoire situé sur la commune de Beaucroissant), demi-tour à 180° pour reprendre la RD 1085 en direction de Grenoble, puis bretelle de sortie en direction de Beaucroissant (au garage Renault de Rives), RD 45D en direction de Beaucroissant, rue Paul Langevin à Renage, rue du 8 mai 1945, rue Jean Moulin jusqu’au carrefour rue Jean Moulin / RD 45 et enfin Rd 45 en direction de Beaucroissant-Agglomération.