Jusqu'au 14/11/2019.

FLASH SPECIAL

FERMETURE RD 36 et RD 313 - Travaux Communes de Roche et Villefontaine

Pour cause de travaux en limite des communes entre Roche et Villefontaine, il est prévu de fermer la RD 36 pendant les 2 nuits du mardi 12 soir au jeudi 14 novembre matin, de 21h à 06h, ainsi que la RD 313, toujours en limite des communes entre Roche et Villefontaine et sur le même créneau horaire.

La RD 36 sera fermée sur une distance d’environ 200 ml de part et d’autre du carrefour RD 36 / RD 313, soit sur une longueur totale d’environ 400 ml (dans les 2 sens de circulation suivant la ligne Est-Ouest).

La RD 313 sera fermée dans les 2 sens de circulation au nord du carrefour RD 36 / RD 313 (direction Villefontaine).

Déviations :

Un itinéraire conseillé (2 sens) est mis en place pour tous les véhicules : Itinéraire sens Est-Ouest : par la RD 124 route des Etangs et la RD 126 via Bonnefamille puis Roche.

Itinéraire sens Nord-Sud : par les rue Jules Vallès, Avenue des Pins, RD 36 Route de Vienne, RD 124 Route des Etangs et route de Bonnefamille à Roche.