« CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ »

Étape 6 - vendredi 7 juin 2024

Hauterives (26) > Le Collet d’Allevard (38)

Pour permettre le bon déroulement de l’épreuve sportive « Critérium du Dauphiné », le Département de l’Isère va réglementer la circulation des véhicules sur les routes départementales, pour l’étape 6 qui aura lieu le vendredi 7 juin 2024.

Les coureurs bénéficieront d’un usage privatif de la route. Les concurrents seront escortés par l’escadron motocycliste de la garde républicaine. Les axes empruntés seront fermés environ 30 à 45 minutes avant le passage de la voiture de tête de course et jusqu’à 10 minutes environ après le passage de la voiture balai. L'ITINÉRAIRE EST FERMÉ DANS LES 2 SENS DE CIRCULATION.Il n’y a pas de caravane publicitaire.

Coupures de routes départementales concernées : Cf. cartes ci-après

L’ensemble des horaires est donné à titre indicatif. Les fermetures et réouvertures de routes seront décidées par les forces de l’ordre en fonction des conditions de stationnement et de circulation et pour la sécurité des usagers.