itinisère - Jusqu'au 30/12/2017.

En raison d'un évènement, la RD 531 est coupée dans les 2 sens de circulation pour une durée indéterminée entre le carrefour RD 531 / RD 35 (commune de Rencurel, lieu-dit La-Balme-de-Rencurel) et le carrefour RD 531 / RD 531A (accès aux grottes de Choranche).Les grottes de Choranche restent accessibles depuis Pont-en-Royans.

- Déviation pour les tous les véhicules de hauteur inférieure à 3,50 m :

Par les RD 518 (route des Grands Goulets dans le département de la Drôme) et RD 103 jusqu'au carrefour RD 103 / RD 531 au pont de la Goule Noire (limite Drôme - Isère), via les Grands Goulets et St-Jullien-en-Vercors (Drôme), dans les 2 sens de circulation.

- Déviation pour les tous les véhicules de hauteur supérieure à 3,50 m (quel que soit leur tonnage) :

Par les RD 1532 et RD 518, via Sassenage, Izeron, St-Romans et Pont-en-Royans.