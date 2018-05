itinisère - Jusqu'au 07/06/2018.

FLASH SPECIAL

EPREUVE SPORTIVE

« 70ème CRITERIUM DU DAUPHINE »

JEUDI 7 JUIN 2018

Le Département de l'Isère est concerné par l’étape suivante :

Jeudi 07 juin 2018 : Chazey sur Ain (Ain) => Lans en Vercors (Isère) – 181 Km – 4ème étape

Pour cette étape et sur l’ensemble des itinéraires successifs, les coureurs bénéficieront d’un usage privatif de la route. Les concurrents seront escortés par l’escadron motocycliste de la garde républicaine. Les axes empruntés seront fermés environ 45 minutes avant le passage de la voiture de tête de course et jusqu’à 10 minutes environ après le passage de la voiture balai. L'ITINERAIRE EST FERME DANS LES 2 SENS DE CIRCULATION.

Il n’y a pas de caravane publicitaire.

Dans certaines intersections, une traversée de l’itinéraire pourra être assurée sous la responsabilité des forces de l’ordre.

* * *

Jeudi 07 juin 2018, au départ de Chazey sur Ain dans le département de l’Ain, les coureurs du Critérium retrouveront le département de l’Isère à Aoste pour l’essentiel de l’étape qui les mènera à l’arrivée à Lans en Vercors entre 16h15 et 16h43 environ.

L’accès à Aoste sera perturbé vers midi et en début d’après-midi.

Les accès entre Charancieu, les villages du lac de Paladru jusqu’aux communes de La Frette, St Etienne de St Geoirs, Varacieux, St Marcellin, St Pierre de Cherennes, et Rencurel seront perturbés entre 12h30 et le début d’après-midi (voir horaires de fermetures ci-dessous).

La circulation sur le plateau du Vercors sera perturbée durant l’après-midi jusqu’à 16h30.

Coupures de routes :

Les routes départementales suivantes seront fermées à la circulation :





Autres :

L’accès au plateau du Vercors pour Villard de Lans sera impossible de 14h15 à 16h30.

La sortie n°10 de l’échangeur d’A43 à Chimilin sera fermée de 12h15 à 13h30.

La sortie n°9 de l’échangeur d’A49 à St Marcellin sera fermée de 14h00 à 15h20.

L’ensemble des horaires est donné à titre indicatif. Les fermetures et ré-ouvertures de routes seront décidées par la Gendarmerie en fonction des conditions de stationnement et de circulation et pour la sécurité des usagers.

Itinéraire de course et heure probable de passage des coureurs:

Début Fin RD592 RD1075 Entre Saint Didier (limite 01 / 38) et Charancieu via Aoste, Les Abrets en Dauphiné Entre Charancieu et Les villages du lac de Paladru 12h58 13h15 13h24 13h33 RD50 RD17 RD520 Entre les villages du lac de Paladru et les carrefours RD50/RD17 et RD17/RD520 sur les communes d’Oyeu et de Burcin 13h23 13h58 RD73 Entre Le Grand Lemps et La Frette 13h50 14h14 RD154 Entre La Frette et St Etienne de St Geoirs 14h08 14h23 RD518 Entre St Etienne de St Geoirs – Col de Toutes Aures et St Marcellin 14h11 15h02 RD518 Col de Toutes Aures 14h19 14h35 RD518 A St Marcellin 14h43 15h02 RD1532 Sur les communes de Beauvoir en Royans et St Pierre de Cherennes 14h54 15h13 RD31 Entre le carrefour avec la RD1532 et le carrefour d’accès à la route du col de Mont Noir 14h53 15h30 VC La route du col de Mont Noir 15h19 15h42 RD35 Entre Rencurel et la Balme de Rencurel – carrefour RD35 / RD531 (Gorges de la Bourne) 15h27 16h03 RD531 Du carrefour RD35 / RD531 à La Balme de Rencurel jusqu’aux Jarrands 15h38 16h15 RD531 Du carrefour RD531/RD106 – Les Jarrands à Villard de Lans – Les Geymonds 15h49 16h23 VC Des Geymonds sur la commune de Lans en Vercors jusqu’au carrefour RD106 / RD106I – Le Peuil 15h56 16h32 RD106I Accès Les Barnets – arrivée (sur la commune de Lans en Vercors) 16h12 16h43

IMPACT SUR LE RESEAU TRANSISERE

En raison du passage du Critérium du Dauphiné, les lignes circulant sur les secteurs suivants : Vals du Dauphiné, Voironnais Chartreuse, Bièvre Valloire, Sud Gresivaudan et Vercors (notamment sur les lignes 1982, 1410, 1380, 7330, 5200, 5100, 5110 et 5120) seront fortement perturbées (avec des suppressions de services et des arrêts non desservis).

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.transisere.fr