itinisère - Du 18/08/2018 au 19/08/2018

FLASH SPECIAL

MANIFESTATION SPORTIVE

25ème RALLYE DE CHARTREUSE

LES SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 AOUT 2018

La 25ème édition du Rallye de Chartreuse (environ 150 participants) empruntera les RD 82K, RD 49C et RD 28A sur le territoire de Voironnais-Chartreuse, les samedi 18 et dimanche 19 août 2018, sur les communes de St-Laurent du Pont, Voissant, Miribel-les-Echelles, St-Nicolas-de-Macherin, St-Geoire-en-Valdaine, Merlas et St-Aupre.

A cette occasion, les routes départementales listées ci-après seront fermées EN ISERE dans les 2 sens de circulation :

Samedi 18 août :

Etape 1 : « St-Geoire en Valdaine / Merlas » - Fermetures de 12h00 à 22h00

Fermeture de la RD 28A depuis le carrefour avec la RD 28 « Col des Mille Martyrs » (commune de StGeoire en Valdaine) et de la RD 49C entre le cimetière de Merlas et « la Fagotière » (commune de Merlas).

Déviations par les RD 49, RD 1075, RD 82 et RD 28 via Voiron, Chirens, St-Geoirs-en-Valdaine et Merlas

Dimanche 19 août :

Etape 2 : « Voissant / Miribel-les-Echelles » - Fermetures de 6h30 à 16h00

Fermeture de la RD 82K entre Voissant-village et le lieu-dit « le Til » sur la commune de Miribel-lesEchelles.

Déviations par les RD 82 et RD 28 via Miribel-les-Echelles, St-Geoirs-en-Valdaine et St-Albande-Vaulserre.

Etape 3 « St-Nicolas-de-Macherin / Merlas » - Fermetures de 09h00 à 16h00

Fermeture de la RD 49C entre l’accès au lieu-dit « Chatellonière » (commune de St-Nicolas-de-Macherin) et le carrefour RD 49C / RD 28 (proche de l’accès au lieu-dit « Nouvellière) sur la commune de Merlas.

Déviations par les RD 49, RD 1075, RD 82 et RD 28 via Voiron, Chirens, St-Geoirs-en-Valdaine et Merlas.

Le stationnement bi-latéral sera interdit sur plusieurs tronçons de l’itinéraire des épreuves.

La plus grande prudence est recommandée à tous les automobilistes et autres usagers de la route dans tous les secteurs et abords de la course. Les horaires de fermetures et d’ouvertures seront adaptés par les forces de l’ordre, suivant la configuration des événements, notamment en ce qui concerne les avancements d’horaires de fermeture de chaussées et les retards de réouverture.