Itinisère - Du 19/08/2017 au 20/08/2017

MANIFESTATION SPORTIVE

24ème RALLYE DE CHARTREUSE LE SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 AOUT 2017

La 24ème édition du Rallye de Chartreuse (environ 150 participants) empruntera les RD 82K et RD 49C sur le territoire de Voironnais-Chartreuse, les samedi 19 et dimanche 20 août 2017, sur les communes de St-Laurent du Pont, Voissant, Miribel-les-Echelles, St-Nicolas-de-Macherin, Merlas et Saint-Aupre.



A cette occasion, les routes départementales listées ci-après seront fermées EN ISERE dans les 2 sens de circulation :

Samedi 19 août :

Etape 1 : « Voissant / Miribel-les-Echelles » -

Fermetures de 12h00 à 21h00 Fermeture de la RD 82K entre Voissant-village et le lieu-dit « le Til » sur la commune de Miribel-les-Echelles.

Déviations par les RD 82 et RD 28 via Miribel-les-Echelles, St-Geoirs-en-Valdaine et St-Albande-Vaulserre.

Dimanche 20 août :

Etape 2 « St-Nicolas-de-Macherin / Merlas » - Fermetures de 07h00 à 17h00.