itinisère - Jusqu'au 13/02/2018.

En raison des conditions météorologiques, une restriction de circulation est en cours pour les véhicules >7,5T sur la RD529 entre les communes de Jarrie et La Mure et sur la RN85 dans la rampe de Laffrey, entres les communes de Vizille et Corps à compter du lundi 12 février 2018 à partir de 6h00 pour une durée indéterminée.