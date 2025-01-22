Infos transport en commun : Fin du pic pollution bassin lyonnais / Nord Isère
Perturbation météo
Ce jeudi 23 janvier, suite à la fin de l'épisode de pollution sur les airs du bassin lyonnais et du Nord Isère, retour à la tarification normale.
Ligne(s) concernée(s)
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X08 EXPRESS BEAUREPAIRE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA)
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T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Régionvers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / VENISSIEUX
vers DIEMOZ / HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
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T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA) / ESTRABLIN / ROYAS / SAINT JEAN DE BOURNAY
vers SAINT JEAN DE BOURNAY / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
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T11 MORESTEL-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers DOLOMIEU / TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / DOLOMIEU / MORESTEL
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T10 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers CORBELIN / TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / BATIE MONTGASCON (LA)
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T60 PONT EN ROYANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers COGNIN LES GORGES / PONT EN ROYANS
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T23 MONTALIEU VERCIEU-MORESTEL Cars Régionvers MONTALIEU VERCIEU / MORESTEL
vers ARANDON PASSINS / MONTALIEU VERCIEU / PORCIEU AMBLAGNIEU
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T20 ST ROMAIN DE JALIONAS-MEYZIEU Cars Régionvers MEYZIEU
vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS
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T21 BOUVESSE-LA BALME-PONT DE CHERUY Cars Régionvers PONT DE CHERUY
vers BOUVESSE QUIRIEU / VERTRIEU
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T12 MORESTEL-VIGNIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / VASSELIN
vers MORESTEL / VASSELIN / VEZERONCE CURTIN
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T13 MONTALIEU VERCIEU-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers BOUVESSE QUIRIEU / CHARETTE / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR / SERMERIEU
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T18 DOLOMIEU-MONTCARRA-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers DOLOMIEU / MONTCARRA
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T30 LE GRAND LEMPS-MONTREVEL-BOURGOIN Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers GRAND LEMPS (LE)
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T34 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / SAINT AGNIN SUR BION
vers MEYRIEU LES ETANGS / SAINT JEAN DE BOURNAY
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T31 LA COTE ST ANDRE-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / CHAMPIER / NIVOLAS VERMELLE
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
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T37 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers VIENNE
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T17 PONT DE BEAUVOISIN-ST LAURENT DE MURE Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / SAINT LAURENT DE MURE / TOUR DU PIN (LA) / VILLEFONTAINE
vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE BEAUVOISIN / ROMAGNIEU
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T52 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Régionvers EYZIN PINET / MONTSEVEROUX / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN
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T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY
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X06 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON
vers VILLEFONTAINE
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X05 EXPRESS BOURGOIN-VILLEFONTAINE-LYON Cars Régionvers LYON
vers BOURGOIN JALLIEU
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X07 EXPRESS BOURGOIN-LYON Cars Régionvers LYON
vers BOURGOIN JALLIEU
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T14 PONT DE CHERUY-L'ISLE D'ABEAU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / L ISLE D ABEAU
vers PONT DE CHERUY
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T16 PONT DE CHERUY-VILLEFONTAINE Cars Régionvers ST QUENTIN FALLAVIER / VILLEFONTAINE
vers CHAMAGNIEU / PONT DE CHERUY
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T15 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / L ISLE D ABEAU / NIVOLAS VERMELLE
vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE CHERUY / SAINT MARCEL BEL ACCUEIL
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X04 EXPRESS CREMIEU-MEYZIEU Cars Régionvers MEYZIEU
vers CREMIEU
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T22 MORESTEL-CREMIEU Cars Régionvers CREMIEU / VILLEMOIRIEU
vers MORESTEL
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T33 VALENCIN-ARTAS-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers ARTAS / FOUR / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN
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T32 VALENCIN-ROCHE-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers ROCHE / VALENCIN
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T54 BEAUREPAIRE-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX / VIRIVILLE
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T63 ROYBON-ST MARCELLIN Cars Régionvers SAINT MARCELLIN
vers ROYBON / SAINT ANTOINE L'ABBAYE
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T62 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers CHANTESSE / GRENOBLE / VINAY / VOUREY
vers SAINT MARCELLIN
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T61 PONT EN ROYANS-ST ROMANS-ST MARCELLIN Cars Régionvers PONT EN ROYANS / SAINT JUST DE CLAIX / SAINT MARCELLIN
vers PONT EN ROYANS / SAINT JEAN EN ROYANS / SAINT ROMANS
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T51 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
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T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / MOIRANS / VOREPPE
vers BEAUREPAIRE / IZEAUX / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
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T55 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Cars Régionvers CHARNECLES / COTE SAINT ANDRE (LA) / VOIRON
vers COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS
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T56 LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA) / GRAND LEMPS (LE) / VOIRON
vers APPRIEU / COTE SAINT ANDRE (LA)
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T24 AOSTE-MORESTEL Cars Régionvers MORESTEL
vers AOSTE / AVENIERES VEYRINS THUELLIN