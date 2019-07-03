itinisère
La clé de tous vos déplacements

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 02/07/2019

Infos transport en commun : Fin du Pic de pollution informations transports en commun

Perturbation

Jusqu'au 03/07/2019. - Transisère

Compte tenu de la levée du pic de pollution sur le bassin Grenoblois, bassin Lyonnais et Nord-Isère, retour à la tarification normale sur le réseau Transisère dès mercredi 3 juillet.

 

 

 

 

Ligne(s) concernée(s)