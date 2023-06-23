itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 22/06/2023

Infos transport en commun : Fin de pic pollution sur le bassin grenoblois et le bassin zone alpine

Perturbation

Jusqu'au 23/06/2023 - Cars Région

Suite à la levée de l'alerte pollution sur le bassin grenoblois et le bassin zone alpine Isère, dès vendredi 23 juin, retour à la tarification normale sur le réseau cars Région.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T89 BELMONT-URIAGE-GIERES GARE-CAMPUS Cars Région

    vers VAULNAVEYS LE HAUT
    vers SAINT MARTIN D'HERES / VAULNAVEYS LE HAUT

  • Car X08 EXPRESS BEAUREPAIRE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers BEAUREPAIRE / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS

  • Car T66 VILLARD DE LANS-MEAUDRE-AUTRANS-LANS Cars Région

    vers LANS EN VERCORS
    vers VILLARD DE LANS

  • Car T82 ST NAZAIRE-LA TRONCHE GRAND SABLON Cars Région

    vers TRONCHE (LA)
    vers SAINT NAZAIRE LES EYMES

  • Car T71 BOURG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY Cars Région

    vers ALLEMONT / VAUJANY
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car T70 BOURG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY (TAD) Cars Région

    vers VAUJANY
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car T65 LANS EN VERCORS-ST NIZIER-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers LANS EN VERCORS / VILLARD DE LANS

  • Car T64 VILLARD DE LANS-ENGINS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers VILLARD DE LANS

  • Car T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / ESTRABLIN / ROYAS / SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers ESTRABLIN / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE

  • Car T67 CORRENCON-VILLARD DE LANS (TAD) Cars Région

    vers VILLARD DE LANS
    vers CORRENCON EN VERCORS

  • Car T94 MENS-LA MURE Cars Région

    vers MURE (LA)
    vers CLELLES / MENS

  • Car T11 MORESTEL-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers DOLOMIEU / TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / DOLOMIEU / MORESTEL / SAINT SORLIN DE MORESTEL

  • Car T10 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers CORBELIN / TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / BATIE MONTGASCON (LA)

  • Car T60 PONT EN ROYANS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers COGNIN LES GORGES / PONT EN ROYANS

  • Car T93 L'ALPE DU GRAND SERRE-LA MURE Cars Région

    vers MURE (LA)
    vers MORTE (LA)

  • Car T23 MONTALIEU VERCIEU-MORESTEL Cars Région

    vers MONTALIEU VERCIEU / MORESTEL
    vers ARANDON PASSINS / MONTALIEU VERCIEU / PORCIEU AMBLAGNIEU

  • Car T20 ST ROMAIN DE JALIONAS-MEYZIEU Cars Région

    vers MEYZIEU
    vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS

  • Car T21 BOUVESSE QUIRIEU-PONT DE CHERUY Cars Région

    vers PONT DE CHERUY
    vers BALME LES GROTTES (LA) / BOUVESSE QUIRIEU

  • Car T92 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Cars Région

    vers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
    vers CHAMP SUR DRAC / GRENOBLE / MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SAINT GEORGES DE COMMIERS

  • Car T83 CHAMBERY-CHAPAREILLAN-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers CHAMBERY / RAVOIRE (LA)

  • Car T81 GIERES-CAMPUS-MONTBONNOT-BERNIN Cars Région

    vers BERNIN / MONTBONNOT SAINT MARTIN
    vers GIERES

  • Car T77 BOURG D'OISANS-LA BERARDE Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE) / DEUX ALPES (LES) / SAINT CHRISTOPHE EN OISANS
    vers BOURG D'OISANS (LE) / DEUX ALPES (LES)

  • Car T84 LE TOUVET-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers TOUVET (LE)

  • Car T80 CROLLES-MEYLAN-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers BERNIN / CROLLES / LUMBIN / SAINT ISMIER

  • Car T95 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / VIF

  • Car T85 PLATEAU DES PETITES ROCHES-LA TRONCHE Cars Région

    vers TRONCHE (LA)
    vers PLATEAU DES PETITES ROCHES

  • Car T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
    vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY

  • Car T87 CHAMROUSSE-GIERES-GRENOBLE Cars Région

    vers GIERES / GRENOBLE
    vers CHAMROUSSE

  • Car T22 MORESTEL-CREMIEU Cars Région

    vers CREMIEU / VILLEMOIRIEU
    vers MORESTEL

  • Car T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / MURE (LA) / VIZILLE
    vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA) / SALLE EN BEAUMONT (LA)

  • Car T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car T86 ALLEVARD-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers ALLEVARD

  • Car T91 GRENOBLE-GAP Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers GAP

  • Car T76 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers HUEZ
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car T88 LE PINET-URIAGE-GIERES GARE-CAMPUS Cars Région

    vers GIERES / SAINT MARTIN D'HERES
    vers SAINT MARTIN D'URIAGE

  • Car T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
    vers DEUX ALPES (LES)

  • Car T42 PONT DE BEAUVOISIN-VOIRON Cars Région

    vers PONT DE BEAUVOISIN
    vers VOIRON

  • Car T54 BEAUREPAIRE-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX / VIRIVILLE

  • Car T63 ROYBON-ST MARCELLIN Cars Région

    vers SAINT MARCELLIN
    vers ROYBON / SAINT ANTOINE L'ABBAYE

  • Car T62 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Cars Région

    vers CHANTESSE / GRENOBLE / VINAY / VOUREY
    vers SAINT MARCELLIN

  • Car T61 PONT EN ROYANS-ST ROMANS-ST MARCELLIN Cars Région

    vers PONT EN ROYANS / SAINT JUST DE CLAIX / SAINT MARCELLIN
    vers PONT EN ROYANS / SAINT JEAN EN ROYANS / SAINT ROMANS

  • Car T51 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / MOIRANS / VOREPPE
    vers BEAUREPAIRE / IZEAUX / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX

  • Car T55 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Cars Région

    vers CHARNECLES / COTE SAINT ANDRE (LA) / VOIRON
    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS

  • Car T56 LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / GRAND LEMPS (LE) / VOIRON
    vers APPRIEU / COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T41 VOIRON-CHAMBERY Cars Région

    vers CHAMBERY / ECHELLES (LES) / SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS / SAINT LAURENT DU PONT
    vers VOIRON

  • Car T44 ST PIERRE D'ENTREMONT-ST LAURENT DU PONT Cars Région

    vers ENTRE DEUX GUIERS / SAINT PIERRE D'ENTREMONT / ST PIERRE D'ENTREMONT (73)
    vers SAINT PIERRE D'ENTREMONT

  • Car T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Région

    vers ENTRE DEUX GUIERS / GRENOBLE / SURE EN CHARTREUSE (LA)
    vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE

  • Car T43 LES ABRETS-VOIRON Cars Région

    vers VOIRON
    vers ABRETS EN DAUPHINE (LES)
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