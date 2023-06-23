Infos transport en commun : Fin de pic pollution sur le bassin grenoblois et le bassin zone alpine
Perturbation
Suite à la levée de l'alerte pollution sur le bassin grenoblois et le bassin zone alpine Isère, dès vendredi 23 juin, retour à la tarification normale sur le réseau cars Région.
Ligne(s) concernée(s)
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T89 BELMONT-URIAGE-GIERES GARE-CAMPUS Cars Régionvers VAULNAVEYS LE HAUT
vers SAINT MARTIN D'HERES / VAULNAVEYS LE HAUT
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X08 EXPRESS BEAUREPAIRE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers BEAUREPAIRE / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS
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T66 VILLARD DE LANS-MEAUDRE-AUTRANS-LANS Cars Régionvers LANS EN VERCORS
vers VILLARD DE LANS
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T82 ST NAZAIRE-LA TRONCHE GRAND SABLON Cars Régionvers TRONCHE (LA)
vers SAINT NAZAIRE LES EYMES
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T71 BOURG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY Cars Régionvers ALLEMONT / VAUJANY
vers BOURG D'OISANS (LE)
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T70 BOURG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY (TAD) Cars Régionvers VAUJANY
vers BOURG D'OISANS (LE)
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T65 LANS EN VERCORS-ST NIZIER-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers LANS EN VERCORS / VILLARD DE LANS
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T64 VILLARD DE LANS-ENGINS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers VILLARD DE LANS
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T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA) / ESTRABLIN / ROYAS / SAINT JEAN DE BOURNAY
vers ESTRABLIN / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
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T67 CORRENCON-VILLARD DE LANS (TAD) Cars Régionvers VILLARD DE LANS
vers CORRENCON EN VERCORS
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T94 MENS-LA MURE Cars Régionvers MURE (LA)
vers CLELLES / MENS
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T11 MORESTEL-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers DOLOMIEU / TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / DOLOMIEU / MORESTEL / SAINT SORLIN DE MORESTEL
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T10 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers CORBELIN / TOUR DU PIN (LA)
vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN / BATIE MONTGASCON (LA)
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T60 PONT EN ROYANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers COGNIN LES GORGES / PONT EN ROYANS
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T93 L'ALPE DU GRAND SERRE-LA MURE Cars Régionvers MURE (LA)
vers MORTE (LA)
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T23 MONTALIEU VERCIEU-MORESTEL Cars Régionvers MONTALIEU VERCIEU / MORESTEL
vers ARANDON PASSINS / MONTALIEU VERCIEU / PORCIEU AMBLAGNIEU
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T20 ST ROMAIN DE JALIONAS-MEYZIEU Cars Régionvers MEYZIEU
vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS
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T21 BOUVESSE QUIRIEU-PONT DE CHERUY Cars Régionvers PONT DE CHERUY
vers BALME LES GROTTES (LA) / BOUVESSE QUIRIEU
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T92 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Cars Régionvers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
vers CHAMP SUR DRAC / GRENOBLE / MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SAINT GEORGES DE COMMIERS
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T83 CHAMBERY-CHAPAREILLAN-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers CHAMBERY / RAVOIRE (LA)
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T81 GIERES-CAMPUS-MONTBONNOT-BERNIN Cars Régionvers BERNIN / MONTBONNOT SAINT MARTIN
vers GIERES
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T77 BOURG D'OISANS-LA BERARDE Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / DEUX ALPES (LES) / SAINT CHRISTOPHE EN OISANS
vers BOURG D'OISANS (LE) / DEUX ALPES (LES)
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T84 LE TOUVET-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers TOUVET (LE)
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T80 CROLLES-MEYLAN-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers BERNIN / CROLLES / LUMBIN / SAINT ISMIER
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T95 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / VIF
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T85 PLATEAU DES PETITES ROCHES-LA TRONCHE Cars Régionvers TRONCHE (LA)
vers PLATEAU DES PETITES ROCHES
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T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY
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T87 CHAMROUSSE-GIERES-GRENOBLE Cars Régionvers GIERES / GRENOBLE
vers CHAMROUSSE
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T22 MORESTEL-CREMIEU Cars Régionvers CREMIEU / VILLEMOIRIEU
vers MORESTEL
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T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / MURE (LA) / VIZILLE
vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA) / SALLE EN BEAUMONT (LA)
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T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers BOURG D'OISANS (LE)
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T86 ALLEVARD-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers ALLEVARD
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T91 GRENOBLE-GAP Cars Régionvers GRENOBLE
vers GAP
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T76 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers HUEZ
vers BOURG D'OISANS (LE)
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T88 LE PINET-URIAGE-GIERES GARE-CAMPUS Cars Régionvers GIERES / SAINT MARTIN D'HERES
vers SAINT MARTIN D'URIAGE
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T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
vers DEUX ALPES (LES)
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T42 PONT DE BEAUVOISIN-VOIRON Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
vers VOIRON
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T54 BEAUREPAIRE-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX / VIRIVILLE
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T63 ROYBON-ST MARCELLIN Cars Régionvers SAINT MARCELLIN
vers ROYBON / SAINT ANTOINE L'ABBAYE
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T62 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers CHANTESSE / GRENOBLE / VINAY / VOUREY
vers SAINT MARCELLIN
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T61 PONT EN ROYANS-ST ROMANS-ST MARCELLIN Cars Régionvers PONT EN ROYANS / SAINT JUST DE CLAIX / SAINT MARCELLIN
vers PONT EN ROYANS / SAINT JEAN EN ROYANS / SAINT ROMANS
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T51 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
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T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / MOIRANS / VOREPPE
vers BEAUREPAIRE / IZEAUX / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
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T55 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Cars Régionvers CHARNECLES / COTE SAINT ANDRE (LA) / VOIRON
vers COTE SAINT ANDRE (LA) / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS
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T56 LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA) / GRAND LEMPS (LE) / VOIRON
vers APPRIEU / COTE SAINT ANDRE (LA)
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T41 VOIRON-CHAMBERY Cars Régionvers CHAMBERY / ECHELLES (LES) / SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS / SAINT LAURENT DU PONT
vers VOIRON
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T44 ST PIERRE D'ENTREMONT-ST LAURENT DU PONT Cars Régionvers ENTRE DEUX GUIERS / SAINT PIERRE D'ENTREMONT / ST PIERRE D'ENTREMONT (73)
vers SAINT PIERRE D'ENTREMONT
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T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Régionvers ENTRE DEUX GUIERS / GRENOBLE / SURE EN CHARTREUSE (LA)
vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
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T43 LES ABRETS-VOIRON Cars Régionvers VOIRON
vers ABRETS EN DAUPHINE (LES)