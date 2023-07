Jusqu'au 03/07/2023.

Les réseaux des transports en commun ont des fins de circulations, aucune desserte :

Réseau cars Région entre 19h30 et 6h à compter du 1er juillet et jusqu'au lundi 3 juillet et à 17h pour tous les services en provenance et à destination de l'agglomération grenobloise sur tout le territoire régional

Réseau MTag , à partir de 20 h 00

Réseau Ruban, à partir de 20 h 00

Réseau TER Auvergne-Rhône-Alpes, à partir de 19 h 30

