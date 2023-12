Perturbation

Du 08/12/2023 au 08/12/2023 - Pays Viennois

En raison de la fête des lumières, la circulation sera interrompue sur la commune de Givors entre 17h00 et 18h00. L’itinéraire des lignes 5, 750 et 769 sera dévié et engendra du retard. Seul l’arrêt Givors Leclerc, ligne 5, ne pourra être desservi au départ : - Du Centre Commercial Escalières 17h19 - De la Gare de Givors Ville 16h53 et 17h53 Nous vous remercions de votre compréhension