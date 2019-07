Jusqu'au 06/12/2019. - itinisère

FLASH SPECIAL

RD 1516 fermée à Aoste du Lun 08 juillet au Ven 6 décembre 2019

Le Département de l’Isère engage les travaux de la 2ème phase de réalisation du contournement d’Aoste, avec la construction d’un nouvel ouvrage hydraulique sur le ruisseau « la Bièvre » et la réalisation d’un carrefour giratoire.

Il est prévu de fermer la RD 1516 (route des Moulins) et la RD 82F (route de Granieu) du lundi 8 juillet au 6 décembre 2019, 24h/24 et 7j/7.

La RD 1516 sera fermée à l’Est du carrefour RD 1516 / RD 82F (sur une distance de 100 m environ).

RD 82F sera fermée à l’Ouest du carrefour RD 1516 / RD 82F (sur une distance de 230 m environ).

Déviation tous véhicules et dans les 2 sens de circulation par les RD 592 et RD 1075 via Aoste, Chimilin, Les-Abrets-en-Dauphiné, La Batie-Montgascon et Chimilin.

Pour plus d’informations sur les conditions de circulations et les perturbations liées à ce chantier, nous invitons les usagers à consulter notre site internet dédié aux déplacements dans le Département : www.itinisere.fr