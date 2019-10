Jusqu'au 15/11/2019.

FLASH SPECIAL

FERMETURE DE LA D35 aux Ecouges

(communes de Rovon et Saint Gervais)

Du lundi 23 septembre au vendredi 15 novembre 2019

de 8h00 à 17h00

(en journée, sauf week-end et jours fériés)

A partir de lundi 23 septembre 2019, le Département de l’Isère engage des travaux de sécurisation de falaises sur la route des Ecouges.

La D35 sera fermée en journée de 8h00 à 17h00, du lundi au vendredi( sauf les vendredi 1er et lundi 11 novembre), dans les deux sens de circulation du 23 septembre jusqu’au 15 novembre 2019.

L’itinéraire reste donc ouvert les week-end et jours fériés.

Déviation :

Pour tous les véhicules, une déviation sera mise en place dans les deux sens de circulation par les D35, D35D,D531, D518, D71, D1532 et RD35 via Pont en Royans et St Just de Claix :



Pour les usagers côté La Balme de Rencurel et souhaitant se rendre vers St Gervais :

- Déviation par les routes départementales D531 et D1532 via Pont en Royans et St Just de Claix.



Pour les usagers côté St Gervais et souhaitant se rendre vers La Balme de Rencurel :

- Déviation par les routes départementales D1532 et D531 via St Just de Claix et Pont en Royans.