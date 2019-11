Jusqu'au 15/11/2019.

FLASH SPECIAL

D45 fermée du lundi 23 septembre jusqu’à mi-novembre 2019 au niveau

du carrefour de Maubec

Communes de Beaucroissant / Renage / Rives



OUVERTURE PROVISOIRE de la RD45 du jeudi 31/10 17h00 au lundi 04/11 8h00 La bretelle E4-1085 restera fermée à la circulation (cf détail ci-après)







Le carrefour giratoire de Maubec est situé au Sud de la D1085, en contrebas et en limite des 3 communes de Beaucroissant, Renage et Rives, entre la D45 dite « route de Maubec », le chemin du Gua, l’accès à la ZA de Maubec.



Pour cause de travaux d’aménagement de ce carrefour, il est prévu de fermer les axes suivants, en continu du lundi 23 septembre jusqu’à mi-novembre 2019 :



- la bretelle de sortie D1085->D45 (sens Lyon -> Grenoble) en direction de Rives, ZA de Renage et Gendarmerie

- la D45 dans les 2 sens de circulation, au niveau de la rue Jean Moulin côté Sud, en amont de l’ouvrage sous la D1085 côté Nord.

OUVERTURE PROVISOIRE du jeudi 31/10 17h00 au lundi 04/11 8h00

- le chemin du Gua et l’accès à la ZA de Maubec de part et d’autre du carrefour

Nota : un accès VL/PL à la ZA de Maubec sera maintenu durant les travaux.

OUVERTURE PROVISOIRE du jeudi 31/10 17h00 au lundi 04/11 8h00





Des déviations seront mises en place : Cf plan de déviations



Déviations VL et PL :

Accès à Rives par D1085 sens Lyon->Grenoble : déviation VL/PL par la D1085 (Lyon->Grenoble), le giratoire de charnècles situé à l’Est de Rives, la D1085 (Grenoble->Lyon)

Accès à la ZA de Renage, la ZA de Maubec et la gendarmerie par la D1085 sens Lyon->Grenoble : déviation VL/PL par la sortie « D45d » Renage /Tullins



Accès à Renage,Tullins,Moirans, Grenoble, la ZA de Renage, la ZA de Maubec et la gendarmerie depuis Rives par la D45 : déviation VL/PL par la RD1085 (Grenoble->Lyon), le giratoire de Beaucroissant situé à l’ouest de Rives, la D1085 (Lyon->Grenoble), la sortie D45d Renage /Tullins.

Accès à Rives, Beaucroissant, Lyon,Grenoble, Moirans par la Rd45 depuis Renage : déviation VL/PL par les rues Jean Moulin, de l’industrie et Paul Langevin, la D45d, la D1085 (Lyon->Grenoble), le giratoire de charnècles, la D1085 (Grenoble->Lyon).