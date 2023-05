Jusqu'au 28/05/2023.

Epreuve sportive

Alpes Isère Tour 2023 (3 ème édition)

Les 24, 25, 26, 27, et 28 mai 2023

La 3 ème édition de l’Alpes Isère Tour (ancien Rhône Alpes Isère Tour), manifestation cyclo-sportive empruntera les routes du département de l’Isère pendant 5 jours entre le mercredi 24 et dimanche 28 mai 2023 : Cette manifestation partira cette année de Charvieu-Chavagneux où environ 132 participants y sont attendus.

Déroulement de l’épreuve :

Pour ces étapes et sur l’ensemble des itinéraires, les coureurs bénéficieront d’une priorité de passage. Les concurrents seront escortés par l’escadron motocycliste des forces de l’ordre. Les axes empruntés seront fermés environ 10 à 15 minutes avant le passage de la voiture de tête de course et jusqu’à 5 minutes environ après le passage de la voiture balai. L'ITINERAIRE EST FERME DANS LES 2 SENS DE CIRCULATION.

Toutefois, si les circonstances l’exigent, la coupure ou le rétablissement de la circulation seront laissés à l’initiative des services de Gendarmerie, suivant la configuration des évènements.

Il n’y a pas de caravane publicitaire.