Jusqu'au 04/06/2023.

FLASH SPECIAL

EPREUVE SPORTIVE « ALPES GRESIVAUDAN CLASSIC 2023 »

Dimanche 4 juin 2023

Dimanche 4 juin 2023 : Le Versoud (Isère) => Crolles (Isère) – 127,8 Km

Cette classique organisée en partenariat avec la communauté de communes du Grésivaudan sera ancrée dans son territoire, et empruntera à la fois le parc régional de Chartreuse, mais aussi le massif de Belledonne. Elle nécessitera la traversée de la vallée reliant ces massifs, ou une attention particulière sera apportée à la sécurisation des communes concernées.

Le départ fictif sera donné à au Versoud rue Des Eymes à proximité de la mairie. Le départ réel sera prévu quant à lui à Brignoud au niveau du panneau d’entrée de la commune.

Le tracé initial empruntera les routes et cols de Belledonne et de la Chartreuse avec une boucle à effectuer deux fois, passant par la Côte des Petites Roches pour une arrivée à Crolles. La traversée de la vallée s’effectuera via la RD 523 pour rejoindre les cols de Belledonne via les cols de des Ayes et du Barioz avant de traverser la vallée par Pontcharra. La deuxième partie du parcours empruntera la RD 30 pour rejoindre le plateau des Petites Roches et faire une boucle par la Côte des Petites Roches et la RD 1090 pour une arrivée à Crolles.

Les coureurs bénéficieront de l’usage exclusif temporaire de la chaussée. Les concurrents seront escortés par l’escadron motocycliste de la garde républicaine. Les axes empruntés seront fermés environ 15 minutes avant le passage de la voiture de tête de course et jusqu’à 5 minutes environ après le passage de la voiture balai. L'ITINERAIRE EST FERME DANS LES 2 SENS DE CIRCULATION. Il n’y a pas de caravane publicitaire. Dans certaines intersections, une traversée de l’itinéraire pourra être assurée sous la responsabilité des forces de l’ordre.

Le parcours 2023 de l’Alpes Grésivaudan Classic – 2 éme édition