Jusqu'au 02/07/2023.

Epreuve cyclosportive

GFNY LA VAUJANY – 3 ème édition

Dimanche 2 juillet 2023

Cette épreuve cyclosportive aura pour point de départ et d’arrivée « Vaujany » le dimanche 02 JUILLET 2023 de 8h00 à 18h00. 700 coureurs sont attendus pour réaliser les 2 parcours proposés par l’organisation (1er parcours de 60,8 Km et 2ème parcours de 151 Km).

Sur tout l’itinéraire, et pour ces deux manifestations sportives les coureurs bénéficieront seulement d’une facilité de passage sur route ouverte à la circulation et devront en conséquence, respecter le code la route.

Compte tenu du grand nombre de participants, la plus grande prudence est recommandée à tous les automobilistes et autres usagers de la route sur tout l’itinéraire de course.