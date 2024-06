FLASH SPECIAL

« GFNY La Vaujany 2024 »

Dimanche 16 juin 2024

Sur tout l’itinéraire, et pour ces deux parcours medium et long, les coureurs bénéficieront seulement d’une facilité de passage sur route ouverte à la circulation et devront en conséquence, respecter le code de la route. Compte tenu du grand nombre de participants, la plus grande prudence est recommandée à tous les automobilistes et autres usagers de la route sur tout l’itinéraire de course.