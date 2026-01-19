Épisode de pollution de l’air de type « Combustion » (PM10) sur le bassin lyonnais Nord-Isère

Activation de la procédure préfectorale d’information-recommandation

Compte tenu des prévisions émises par Atmo Auvergne Rhône-Alpes, la procédure préfectorale d’alerte d’information-recommandation est activée à compter de minuit pour le bassin d’air Lyonnais Nord-Isère.

Les mesures détaillées ci-dessous, qui visent à réduire les sources d’émissions polluantes, prennent effet à compter du lundi 19 janvier 2026 matin à minuit, à l’exception des mesures relatives au secteur du transport qui sont mises en œuvre à partir du lundi 19 janvier 2026 à 5h00.

Ces mesures s’appliquent aux communes appartenant au bassin d’air Lyonnais Nord-Isère listées à la fin de ce document.

Afin de protéger la population des effets du pic de pollution et de réduire les sources d’émissions polluantes, la préfète de l’Isère formule les recommandations suivantes :

Recommandations aux personnes sensibles et vulnérables :

• Éloignez-vous des grands axes routiers aux périodes de pointes ;

• Éloignez vos enfants de la pollution automobile ;

• Limitez les sorties durant l’après-midi (13h-20h)

• Limitez les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions) en plein air, celles à l’intérieur peuvent être maintenues ;

• En cas de symptômes ou d’inquiétudes, prenez conseil auprès de votre pharmacien ou de votre médecin.

Recommandations aux usagers de la route :

• Utiliser les modes de transport permettant de limiter le plus possible les émissions de polluants : vélo, transports en commun, covoiturage, etc. Pour les entreprises, adapter les horaires de travail, faciliter le télétravail ;

• S’abstenir de circuler avec un véhicule disposant un certificat de qualité de l’air Crit’air de classe 3, ou de classe 4, ou de classe 5 et/ou dont la date d’immatriculation est antérieure au 1 er janvier 2006 (hormis les véhicules d’intérêt général visés à l’article R 311-1 du code de la route) ;

• Éviter la conduite agressive ; entretenir régulièrement son véhicule ;

• Abaisser sa vitesse de 20 km/h sur les voies pour lesquelles la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 90 km/h ;

• Abaisser sa vitesse à 70 km/h sur les voies pour lesquelles la vitesse maximale autorisée est égale à 80 km/h.

Recommandations à l’ensemble de la population :

• Ne pas utiliser les foyers ouverts d’appoint, les appareils de chauffage au bois d’appoint de type inserts, poêles, chaudières installés avant 2000 et les groupes électrogènes ;

• Maîtriser la température de son logement (chauffer sans excéder 19°C) ;

• Pour les travaux d’entretien ou de nettoyage, ne pas utiliser d’outils non électriques (tondeuses, taille, haie, etc.) ni de solvants organiques (white-spirit, peinture, vernis décoratifs, produits de retouche automobile, etc.) ;

Rappel : il est interdit de brûler des déchets.

Recommandations aux collectivités territoriales et autorités organisatrices des transports :

• Maîtriser la température dans les bâtiments (chauffer sans excéder 19°C) ;

• Pour les travaux d’entretien ou de nettoyage, ne pas utiliser d’outils non électriques (tondeuses, taille, haie…) ni de solvants organiques (white-spirit, peinture, vernis décoratifs, produits de retouche automobile, etc.) ;

• Promouvoir l’humidification, l’arrosage ou toute autre technique rendant les poussières moins volatiles, notamment aux abords des voiries et lors des chantiers ; réduire l’activité des chantiers générateurs de poussières ;

• Développer les pratiques de mobilité les moins polluantes : covoiturage, transports en commun, le vélo ou l’autopartage ; adapter les horaires de travail, faciliter le télétravail ; faciliter l’utilisation des parkings relais et transports en commun associés ;

• Faire en sorte d’éviter la circulation des véhicules possédant un certificat de qualité de l’air Crit’air de classe 3, ou de classe 4, ou de classe 5 et/ou dont la date d’immatriculation est antérieure au 1er janvier 2006 (hormis les véhicules d’intérêt général visés à l’article R. 311-1 du code de la route) ;

• Sensibiliser la population aux effets négatifs sur la consommation et les émissions de polluants d’une conduite agressive des véhicules, ainsi qu’à l’intérêt d’une maintenance régulière du véhicule ;

• Rendre temporairement gratuit le stationnement résidentiel ;

• Pratiquer les tarifs les plus attractifs pour l’usage des transports les moins polluants (vélos, transports en commun, véhicules électriques, etc.).

Recommandations aux agriculteurs :

• Reporter l’écobuage ou pratiquer le broyage ;

• Suspendre les opérations de brûlage à l’air libre de sous-produits agricoles. Recommandations aux industriels :

• Mettre en œuvre des dispositions de nature à réduire les rejets atmosphériques, voire réduire l’activité ;

• Reporter certaines opérations émettrices de particules et oxydes d’azote à la fin de l’épisode de pollution ;

• Reporter le démarrage d’unités à la fin de l’épisode de pollution ;

• Mettre en fonctionnement, lorsqu’ils existent, des systèmes de dépollution renforcés durant l’épisode de pollution ;

• Réduire l’activité des chantiers générateurs de poussières et mettre en place des mesures compensatoires (arrosage) ;

• Réduire l’utilisation des groupes électrogènes. 2 Base réglementaire :

Arrêté zonal n° 69-2024-02-12-00007 du 12 février 2024 portant approbation du document-cadre zonal relatif aux procédures préfectorales et aux mesures de dimension interdépartementale en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant ; Arrêté préfectoral n° 38-2025-01-16-00016 du 16 janvier 2025 relatif aux procédures préfectorales d’informationrecommandation et d’alerte du public en cas d’épisode de pollution de l’air ambiant dans le département de l’Isère modifié par l’arrêté préfectoral n°38-2025-01-17-00004 du 17 janvier 2025.

Plus d’informations :

www.isere.gouv.fr

www.air-rhonealpes.fr

www.auvergbe-rhone-alpes.ars.sante.fr/air-exterieur-et-pollution-atmosphérique