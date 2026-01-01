itinisère

Infos transport en commun : Ensemble du réseau

Perturbation

Du 12/01/2026 au 12/01/2026 - Pays Viennois

Manifestation : des perturbations sont attendues sur l'ensemble du réseau le 12/01. Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus PESB Primaire Estrablin Pays Viennois

    vers ESTRABLIN
    vers ESTRABLIN

  • Bus PEYZ Primaire Eyzin-Pinet Pays Viennois

    vers EYZIN PINET
    vers EYZIN PINET

  • Bus 2760 Valencin – Luzinay – Chuzelles – Vienne Pays Viennois

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE / SEYSSUEL
    vers VALENCIN / SAINT JUST CHALEYSSIN / LUZINAY / VILLETTE DE VIENNE

  • Bus PSEP Primaire Septème Pays Viennois

    vers SEPTEME
    vers SEPTEME

  • Bus 2060 Chasse-sur-Rhône – Givors Pays Viennois

    vers GIVORS
    vers CHASSE SUR RHONE

  • Bus 2040 Chasse-sur-Rhône – Seyssuel – Vienne Pays Viennois

    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL
    vers CHASSE SUR RHONE / SEYSSUEL

  • Bus PCHU Primaire Chuzelles Pays Viennois

    vers CHUZELLES
    vers CHUZELLES

  • Bus 1 Estressin Ctre Cial Stade de Malissol Pays Viennois

    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL

  • Bus 7 Gare de Vienne Perrière / Le Bois Balay Pays Viennois

    vers VIENNE
    vers ESTRABLIN

  • Bus 4 Gare de Vienne Collège Brassens Pays Viennois

    vers PONT EVEQUE
    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE

  • Bus 2 Hôp.Gérontologie Collège de l’Isle Pays Viennois

    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
    vers VIENNE

  • Bus 5 Gare de Givors Ville Ctre Cial Escalières Pays Viennois

    vers GIVORS
    vers CHASSE SUR RHONE

  • Bus 3 Collège Grange Malissol la Gère Pays Viennois

    vers SEYSSUEL / VIENNE
    vers VIENNE

  • Bus 6 Gare de Vienne Chemin de la Loge Pays Viennois

    vers VIENNE
    vers VIENNE

  • Bus PEV Moidieu – Estrablin – Pont-Evêque Pays Viennois

    vers PONT EVEQUE
    vers ESTRABLIN / MOIDIEU DETOURBE

  • Bus 100 Gare de Vienne – Collège de l’Isle Pays Viennois

    vers VIENNE
    vers VIENNE

  • Bus 201 Hameau Charlemagne – Jardin – Saint-Sorlin-de-Vienne Pays Viennois

    vers ST SORLIN DE VIENNE / VIENNE
    vers VIENNE

  • Bus 134 Gare de Givors Ville La Maladière Pays Viennois

    vers CONDRIEU
    vers GIVORS / LOIRE SUR RHONE / SAINT ROMAIN EN GAL

  • Bus 769 Loire-sur-Rhône – Givors Pays Viennois

    vers GIVORS
    vers LOIRE SUR RHONE

  • Bus 762 Saint-Romain-en-Gal – Saint-Romain-en-Gal Pays Viennois

    vers SAINT ROMAIN EN GAL
    vers TREVES

  • Bus 760 Trèves – Saint-Romain-en-Gal Pays Viennois

    vers SAINT ROMAIN EN GAL
    vers TREVES / ECHALAS / SAINT ROMAIN EN GAL / ST CYR SUR LE RHONE

  • Bus 759 Les Haies – Trèves – Longes – Rive-de-Gier Pays Viennois

    vers RIVE DE GIER
    vers LONGES / LES HAIES / CONDRIEU / TREVES

  • Bus 764 Ampuis – Condrieu Pays Viennois

    vers CONDRIEU
    vers AMPUIS / TUPIN ET SEMONS

  • Bus 702 Ampuis – Condrieu Pays Viennois

    vers CONDRIEU
    vers AMPUIS

  • Bus 750 Échalas – Givors Pays Viennois

    vers GIVORS
    vers ECHALAS

  • Bus 712 Echalas – Givors Pays Viennois

    vers GIVORS
    vers ECHALAS

  • Bus 713 Les Haies – Condrieu Pays Viennois

    vers CONDRIEU
    vers LES HAIES

  • Bus 711 Condrieu – Sainte-Colombe – Vienne Pays Viennois

    vers VIENNE
    vers LES HAIES / CONDRIEU

  • Bus 718 Longes – Longes Pays Viennois

    vers LONGES
    vers LONGES

  • Bus 719 Longes – Longes Pays Viennois

    vers LONGES
    vers LONGES

  • Bus 716 Les Haies – Condrieu Pays Viennois

    vers CONDRIEU
    vers LES HAIES

  • Bus 770 Trèves – Longes – Condrieu Pays Viennois

    vers CONDRIEU
    vers TREVES

  • Bus 748 Longes – Longes Pays Viennois

    vers LONGES
    vers LONGES

  • Bus 749 Saint-Romain-en-Gier – Mornant Pays Viennois

    vers MORNANT
    vers ST ROMAIN EN GIER

  • Bus 710 Tupin-et-Semons – Tupin-et-Semons Pays Viennois

    vers TUPIN ET SEMONS
    vers TUPIN ET SEMONS

  • Bus 709 Ligne 709 Pays Viennois

    vers SAINT ROMAIN EN GAL
    vers TUPIN ET SEMONS

  • Bus PMOI Ligne PMOID Pays Viennois

    vers MOIDIEU DETOURBE
    vers MOIDIEU DETOURBE

  • Bus VIE03 Ligne VIE03 Pays Viennois

    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
    vers VILLENEUVE DE MARC / MEYSSIEZ / EYZIN PINET

  • Bus VIE04 Ligne VIE04 Pays Viennois

    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
    vers JARDIN / CHALONS / ESTRABLIN / ST SORLIN DE VIENNE

  • Bus VIE05 Ligne VIE05 Pays Viennois

    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
    vers ASSIEU / LES COTES D AREY / REVENTIN VAUGRIS / VIENNE
