Perturbation

Jusqu'au 18/10/2024 - M'Réso

Ligne Sacado n°161. En raison de la fermeture de voie sur Berge, la ligne Sacado est déviée entre les arrêts le Cèdre et Aristide Briand. La ligne dessert l' arrêt Jules Flandrin (ligne 18), et les arrêts Plaine Fleurie, Sablons, Grenoble Hôtel de Ville, Chavant, Docteur Martin et Victor Hugo( ligne C1).